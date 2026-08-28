Ci sono serie di giochi che raccontano le loro storie attraverso lunghe cutscene, alberi di dialogo e una tendenza generale a spiegare tutto, e poi c'è l'universo di Rusty Lake, dove invece devi cercare di capire perché un uccello sia lì seduto a fissare un dipinto mentre versi del vino in una tazza che improvvisamente si rivela parte di una sorta di rituale alchemico...

Dal 2015, lo studio olandese Rusty Lake ha costruito uno dei misteri più strani e affascinanti del mondo dei videogiochi attraverso i giochi Cube Escape e le avventure più vaste Rusty Lake Hotel, Rusty Lake: Roots, Rusty Lake Paradise e Underground Blossom. Parla di ricordi, morte, rinascita, esperimenti alchemici, cubi bianchi e neri e persone che si trasformano in qualcosa di disumano. Tutto è collegato, ma quasi mai nel modo in cui si potrebbe pensare all'inizio. All'inizio, Servant of the Lake si rivela anche parte di questa strana storia, diversi decenni prima di Rusty Lake: Roots, e ci permette di entrare nella casa della famiglia Vanderboom durante il periodo in cui i fratelli Aldous e William conducevano ancora i loro esperimenti alchemici.

Ed è proprio quella sensazione di entrare in una casa dove qualcosa non va davvero, che rende Servant of the Lake così deliziosamente inquietante. Arrivi alla casa dei Vanderboom come domestico e vieni quasi subito messo a fare ciò che apparentemente facevano i servitori nel XIX secolo: lavare, pulire, servire, sistemare quadri e cercare di capire perché i tuoi compiti stiano gradualmente iniziando a coinvolgere molto più sangue di quanto dovrebbe ragionevolmente essere previsto nel tuo contratto di lavoro. È ancora la classica magia di Rusty Lake, dove le faccende più banali si trasformano lentamente in qualcosa di surreale e inquietante.

Design semplice ma efficace.

Mi piace molto questo approccio. Servant of the Lake sembra, sotto molti aspetti, una distillazione di ciò in cui Rusty Lake è sempre stato bravo. Gli ambienti sono dipinti a mano, i personaggi sono peculiari in quel modo molto specifico di Rusty Lake, e la musica è costantemente in agguato sullo sfondo, ricordandoti che ti trovi in un posto dove nessuno dovrebbe sentirsi particolarmente al sicuro. C'è anche un senso dell'umorismo secco che attraversa tutto. Un attimo potresti svolgere una normale faccenda domestica, e dopo qualche clic ti ritrovi nel mezzo di un esperimento con vibrazioni chiaramente lovecraftiane.

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Anche gli enigmi sono davvero buoni, non perché siano particolarmente brutali in termini di difficoltà, ma perché sono molto vicini al livello che personalmente voglio da un gioco come questo. Ci sono abbastanza indizi per permetterti di risolvere la maggior parte delle cose da solo, ma allo stesso tempo possiedono una logica abbastanza strana da doverti fermare e riflettere davvero su tutto. Non mi sono mai seduto a fissare lo schermo con la sensazione che gli sviluppatori avessero semplicemente deciso di prendermi in giro, e questa è una differenza importante. Servant of the Lake è proprio il livello giusto di difficoltà, e forse è proprio per questo che lo apprezzo così tanto.

Ecco, ho appena vestito Aldous Vanderboom.

Nel corso degli anni, Rusty Lake è diventato famoso per i puzzle che a volte possono farti sentire la persona più sciocca del mondo. La sensazione che ogni minimo dettaglio possa essere importante è ancora presente, ma il gioco è decisamente più indulgente. Quando risolvi un enigma, spesso sembra di essere stato davvero intelligente, invece di cliccare semplicemente sulla cosa giusta nell'ordine giusto. È un bel equilibrio, soprattutto in un genere dove gli sviluppatori possono facilmente confondere incomprensibilità con difficoltà.

Allo stesso tempo, Servant of the Lake ha una struttura narrativa più chiara rispetto a diversi giochi più vecchi. Rimane comunque una storia che si rifiuta di spiegarsi, ma qui i personaggi hanno più spazio e gli eventi risultano più coerenti. Questo lo rende particolarmente piacevole anche per chi conosce già la famiglia Vanderboom di Rusty Lake: Roots. Per chi è nuovo alla serie, però, resta comunque un mistero a sé stante, anche se naturalmente riceverai molti più riferimenti alla serie e momenti "aha" se già conosci questo piccolo universo particolare.

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Kissemissen è sicuramente centrale nella storia... O beh, almeno utili.

Quello che mi piace di più, però, è l'atmosfera. Rusty Lake è sempre stato bravo a rendere qualcosa di semplice inquietante. Un volto, una fotografia, un corridoio, un uccello e una stanza che tre minuti prima sembrava perfettamente normale. Servant of the Lake riprende esattamente da dove si era interrotto e riesce a creare un mix speciale di intimità, macabro e assolutamente bizzarro che pochi altri giochi riescono a raggiungere. Non è nemmeno particolarmente lungo, cosa che penso si adatti al gioco, dato che la mia partita dura circa cinque ore. Servant of the Lake sa cosa vuole essere, lo mantiene e ti lascia con quella sensazione familiare di aver compreso un po' di più l'universo di Rusty Lake mentre, allo stesso tempo, non aver capito assolutamente nulla, perché è semplicemente così che si fanno le cose allo studio di Rusty Lake.

Una casa elegante con segreti che non sono altrettanto elegante.

Servant of the Lake è semplicemente un altro ottimo gioco di Rusty Lake. Non rivoluziona la serie, e forse non è nemmeno questa l'intenzione. Invece, prende ciò che ha funzionato per oltre un decennio e lo trasforma in un'avventura leggermente più accessibile con enigmi intelligenti, un'atmosfera meravigliosamente inquietante e la giusta dose di narrazione. Per chiunque ami già Rusty Lake, è praticamente un gioco imperdibile. Per chi non ha mai osato scendere nella tana del coniglio, in realtà è uno dei modi migliori per iniziare.