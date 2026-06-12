Sesame Street riceverà il trattamento 3D narrativo d'avventura con Friends & Fun

Anche se ci sono già molti giochi importanti in arrivo più avanti quest'anno, manca chiaramente più progetti di Outright Games tra le date di lancio confermate finora. L'editore che ha la famiglia prima di tutto sta ora ampliando la sua gamma per questo autunno, e insieme a The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem, presto faremo anche un viaggio a Sesame Street questo ottobre.

Il gioco noto come Sesame Street: Friends & Fun è stato svelato, un titolo narrativo 3D che vede fino a due giocatori trasferirsi nel bellissimo quartiere e aiutare il colorato cast a prepararsi per una grande celebrazione comunitaria.

L'idea del gioco è incoraggiare i giovani giocatori a esplorare luoghi sicuri e accoglienti, tutto usando il loro personaggio creato e personalizzato. Ci saranno anche elementi di personalizzazione per le loro attività domestiche e leggere da completare in tutto il mondo, tra cui mini-giochi e attività interattive.

Naturalmente, molti dei residenti più famosi di Sesame Street appariranno, tra cui Elmo, Bert, Ernie, Big Bird, il Conte von Count e altri, molti dei quali potete vedere nel trailer di annuncio qui sotto.

Per quanto riguarda i piani di lancio, Sesame Street: Friends & Fun arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Switch 1 il 9 ottobre.