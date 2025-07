Sesame Workshop rilascia una dichiarazione sull'hacking di Elmo, condanna i post antisemiti

HQ

Probabilmente avete visto il recente evento in cui l'account X di Elmo ha preso una brutta piega e avete visto l'amato burattino bambino postare ogni sorta di commenti volgari e persino antisemiti. Non ci voleva un genio per rendersi conto che stava succedendo qualcosa di nefasto e in breve tempo è diventato evidente che l'account era stato violato.

Ora, Sesame Workshop ha rilasciato una dichiarazione su questo calvario in cui punta i riflettori su ciò che è accaduto e su come nessuno dei suoi dipendenti sia stato coinvolto, piuttosto che si tratta di un attacco da una fonte esterna.

"Domenica, l'account X di Elmo è stato brevemente violato da una parte esterna, nonostante le misure di sicurezza in atto.

"Condanniamo fermamente l'aberrante contenuto antisemita e razzista, e da allora l'account è stato messo al sicuro.

"Questi post non riflettono in alcun modo i valori di Sesame Workshop o Sesame Street, e nessuno all'interno dell'organizzazione è stato coinvolto".

Il colpevole esatto deve ancora essere determinato.

