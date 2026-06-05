Sessanta utenti "sfortunati" sono riusciti a ottenere biglietti gratuiti per la Coppa del Mondo a causa di un malfunzionamento, ora la FIFA richiede loro di pagare

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Un errore tecnico sul sito della FIFA ha causato che alcuni utenti fortunati sono riusciti a ottenere biglietti gratuiti per le partite della Coppa del Mondo. È stato confermato dalla FIFA a Sky Sports: "La FIFA può confermare che circa 60 tifosi della Coppa del Mondo FIFA 2026 hanno ricevuto una comunicazione mercoledì 3 giugno riguardo a biglietti assegnati gratuitamente (0 USD) a causa di un problema di pagamento precedente durante il processo di pagamento".

Tuttavia, nonostante sia stato un errore da parte loro, la FIFA ora chiede agli acquirenti di pagare: "I biglietti richiesti da questi tifosi restano prenotati e i tifosi interessati sono stati invitati a completare il pagamento dell'importo corretto". Se non completano il pagamento in sette giorni, perderanno i biglietti.

Tutti quei biglietti erano per partite della fase a gironi a Toronto, che ospiteranno cinque partite: Canada contro Bosnia ed Erzegovina, Ghana contro Panama, Germania contro Costa d'Avorio, Panama contro Croazia, Senegal contro Iraq.

Questo episodio è avvenuto durante una Coppa del Mondo che ha ricevuto molte critiche per l'alto prezzo dei biglietti, e recentemente i funzionari di New York e New Jersey hanno annunciato di essere indagati se le pratiche di biglietteria abbiano violato le leggi sulla protezione dei consumatori.