Sesta condanna per insulti razzisti nel calcio spagnolo in meno di due anni

Un'altra condanna al carcere per i tifosi di calcio razzisti in Spagna. Un tifoso del club catalano Espanyol è stato condannato a un anno di carcere e a due anni di divieto di accesso agli stadi di calcio dopo aver insultato il giocatore dell'Athletic Club Iñaki Williams, in una partita che si è svolta allo stadio Espanyol nel gennaio 2020.

Lo spettatore imitava i suoni delle scimmie quando il giocatore entrava nel campo di calcio. Quei gesti hanno lasciato il giocatore umiliato e frustrato e hanno causato una grande polemica sui social media all'epoca.

L'imputato ha raggiunto un accordo con la Procura e ha accettato la pena detentiva, oltre a 1.086 euro per incitamento all'odio. Inizialmente, l'accusa ha chiesto 2 anni di carcere e un divieto di 5 anni dagli stadi di calcio, così come LaLiga, che ha denunciato l'incidente.

Questo lo rende la sesta condanna contro tifosi di calcio per insulti razzisti in Spagna negli ultimi due anni, secondo EFE. Tutti i giocatori vittime di insulti erano neri: Vinícius Jr., Aurélien Tchouameni e Antonio Rudiger del Real Madrid e Samu Chukwueze del Villarreal. Anche un minore che ha insultato Lamine Yamal di Barcellona ha accettato una condanna a 30 ore di compiti socio-educativi.