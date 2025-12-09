Sesta giornata della UEFA Champions League: tutte le partite di oggi e domani
I momenti salienti includono Barcellona contro Francoforte, Inter contro Liverpool, Real Madrid contro Manchester City
La UEFA Champions League si concluderà questa settimana, con la sesta giornata su 8 della fase di campionato, martedì 9 dicembre e mercoledì 10 dicembre. Questa settimana sarà decisiva per l'ordine della classifica, poiché molte squadre, pur non essendo sicure dal punto di vista della partita, faranno un'idea piuttosto chiara di dove si collocaranno dopo i risultati di questa settimana.
Ecco come appare la classifica della Champions League in questo momento prima che le partite inizino questo pomeriggio e terminino domani mercoledì.
Sesta giornata di UEFA Champions League
Martedì 9 dicembre
- Kairat Almaty vs Olympiacos: 16:30 CET, 15:30 GMT
- Bayern Monaco vs Sporting CP: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Monaco vs Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atalanta vs Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Barcellona vs Francoforte: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter vs Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT
- PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Union Saint-Gilloise vs Marsiglia: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Tottenham vs Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT
Mercoledì 10 dicembre
- Qarabağ vs Ajax: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Villarreal vs Copenaghen: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Athletic Club vs Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Leverkusen vs Newcastle United: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Borussia Dortmund vs Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Club Brugge vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Juventus vs Pafos: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid vs Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Benfica vs Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT
Dopo questa settimana, la Champions League non tornerà fino a fine gennaio, per due giornate consecutive in cui i vincitori della fase di campionato si sposteranno agli ottavi di finale e le squadre tra le 9 e le 24 squadre giocheranno uno spareggio a eliminazione diretta, deciso casualmente dopo un sorteggio.