Sesta giornata della UEFA Champions League: tutte le partite di oggi e domani

La UEFA Champions League si concluderà questa settimana, con la sesta giornata su 8 della fase di campionato, martedì 9 dicembre e mercoledì 10 dicembre. Questa settimana sarà decisiva per l'ordine della classifica, poiché molte squadre, pur non essendo sicure dal punto di vista della partita, faranno un'idea piuttosto chiara di dove si collocaranno dopo i risultati di questa settimana.

Ecco come appare la classifica della Champions League in questo momento prima che le partite inizino questo pomeriggio e terminino domani mercoledì.

Sesta giornata di UEFA Champions League

Martedì 9 dicembre



Kairat Almaty vs Olympiacos: 16:30 CET, 15:30 GMT



Bayern Monaco vs Sporting CP: 18:45 CET, 17:45 GMT



Monaco vs Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atalanta vs Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT



Barcellona vs Francoforte: 21:00 CET, 20:00 GMT



Inter vs Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT



PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Union Saint-Gilloise vs Marsiglia: 21:00 CET, 20:00 GMT



Tottenham vs Slavia Praha: 21:00 CET, 20:00 GMT



Mercoledì 10 dicembre



Qarabağ vs Ajax: 18:45 CET, 17:45 GMT



Villarreal vs Copenaghen: 18:45 CET, 17:45 GMT



Athletic Club vs Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT



Leverkusen vs Newcastle United: 21:00 CET, 20:00 GMT



Borussia Dortmund vs Bodø/Glimt: 21:00 CET, 20:00 GMT



Club Brugge vs Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT



Juventus vs Pafos: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid vs Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT



Benfica vs Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT



Dopo questa settimana, la Champions League non tornerà fino a fine gennaio, per due giornate consecutive in cui i vincitori della fase di campionato si sposteranno agli ottavi di finale e le squadre tra le 9 e le 24 squadre giocheranno uno spareggio a eliminazione diretta, deciso casualmente dopo un sorteggio.