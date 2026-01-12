Set Pokémon Lego ufficialmente rivelati: Pikachu, Eevee e Kanto iniziali presenti

HQ

Lego ha ufficialmente presentato al mondo il primo dei suoi set a tema Pokémon. Previsto per il lancio alla fine di febbraio, finora sono stati confermati tre set, tutti focalizzati sulla regione Kanto offrendo set costrutibili basati su mostri tascabili della zona.

Il set che attirerà più attenzione è senza dubbio quello Venusaur, Charizard, and Blastoise che riunisce le evoluzioni finali dei tre Pokémon iniziali Kanto. Il motivo per cui questo set sarà probabilmente quello che attirerà più attenzione è dovuto al fatto che è uno dei set Lego più grandi fino ad oggi, con un totale impressionante di 6.838 pezzi. Si uniscono per creare una scultura alta mezzo metro e larga e profonda 36 cm, con ogni Pokémon che ha la propria articolazione, la possibilità di essere esposta separatamente o insieme, e il set contiene "Easter egg da scoprire dai fan". Il trucco? Questo set ti costerà un occhio e una gamba perché costa £579.99/€649.99.

Gli altri due set sono molto più economici, con il Pikachu and Poké Ball che è il successivo nella lista. Si tratta di un set da £179,99/€199,99 che comprende 2.050 pezzi e include un topo elettrico costruibile e posizionabile con alcuni segreti aggiuntivi nella costruzione.

Infine, il set Eevee che costa molto più a un prezzo molto più ragionevole di £54.99/€59.99. Si tratta di un set di 587 pezzi che costituisce un Eevee con un volto espressivo e una coda, testa e arti mobili.

Tutti e tre i set sono ora disponibili per il pre-ordine e debutteranno ciascuno il 27 febbraio. Ci aspettiamo di più da questa collaborazione Pokémon e Lego, ma questi sono i set che la coppia deve condividere al momento.