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Seth MacFarlane farà un film Family Guy "quando tutto il resto va a rotoli"

Il celebre attore tiene a mente il progetto per quando il suo pubblico avrà bisogno di un po' di pulizia del tavolo.

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Nonostante abbia già realizzato oltre 24 stagioni di Family Guy, Seth MacFarlane sembra non mostrare segni di voler frenare la serie animata comica. In effetti, se mai, MacFarlane continua a vedere Family Guy come la sua coperta di sicurezza, dato che l'attore e creatore dello show ha rivelato che continuerà a realizzare nuove stagioni di Family Guy per il prossimo futuro e a tenere il franchise fuori dai cinema finché non avrà assolutamente bisogno di portarlo nei cinema di tutto il mondo.

Parlando con The Hollywood Reporter, a MacFarlane è stato chiesto se avrebbe mai realizzato un film Family Guy, a cui ha spiegato che succederà solo se è assolutamente necessario.

"Il film Family Guy è qualcosa che è ancora in fondo alla mia mente. Ho sempre avuto un'idea abbastanza chiara di cosa sarà. È quella freccia nella faretra che tengo per quando tutto il resto va a rotoli. [Potrebbe mai succedere mentre la serie è ancora in TV?] Oh, sì. Penso sempre che se ho un fallimento professionale davvero disastroso, come produrre un film o uno show che fallisce così tanto, l'unica cosa che può purificare la tavolozza del pubblico sia il film Family Guy. È allora che lo farò."

MacFarlane ha anche sottolineato la longevità di Family Guy come serie, spiegando: "Penso che possa andare avanti finché ci sarà appetito. Sono costantemente sorpreso dai numeri della serie, che continuino a essere molto, molto alti. Non so perché. È passato così tanto tempo. È passato un quarto di secolo da quando questa cosa è in onda!"

Guarderesti mai un film Family Guy o pensi che dovrebbe rimanere una serie televisiva?

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