Seth MacFarlane spiega come la serie Ted possa durare 20 stagioni

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Seth MacFarlane è un tipo che sa come mantenere uno show attivo per anni. Family Guy va avanti dal 1999, American Dad è iniziato nel 2005, e vede il suo show comico live-action Ted durare altrettanto a lungo, con una condizione. Devono continuare a finanziare l'orso CGI.

Parlando con Collider, MacFarlane ha spiegato perché alcune serie sembrano poter durare all'infinito, mentre altre sembrano avvicinarsi a una conclusione definitiva. "Ci sono alcune serie basate sulle presupposte e altre che sono basate sui personaggi, ed è così che la televisione ha funzionato per decenni. Guardi Friends, guardi The Office, sono serie basate sui personaggi. Se qualcosa è basato sui personaggi, può andare avanti all'infinito perché dipende dalla situazione in cui scegli di mettere queste persone, perché sono le persone per cui il tuo pubblico si presenta," ha detto.

"Ted è una serie basata sui personaggi. L'unica cosa che ci ostacola è la spesa. Creare l'orso è un sacco di soldi. Ma hai attori fantastici, questa squadra di sceneggiatori fantastica. Puoi farne quanti vuoi. Voglio dire, potresti fare 20 stagioni di questa cosa, e funzionerebbe, ma c'è l'elemento CGI che lo rende impegnativo. Ma a livello di storia, per rispondere alla tua domanda, può essere indefinito. Non c'è limite al numero di storie che puoi raccontare con personaggi che la gente vuole visitare settimana dopo settimana."

MacFarlane ha descritto il fatto di far fare l'orso CGI in Ted come "fare un film Marvel tipo una volta ogni mezz'ora", quindi supponiamo che non sia economico dare vita all'orso omonimo. Finché Ted avrà abbastanza successo da finanziare l'orso, lo vedremo di più.