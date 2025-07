Seth Rogen e Rose Byrne portano l'umorismo nella seconda stagione di Platonic

HQ

Combinare Seth Rogen e Rose Byrne in una serie comica è stato un modo infallibile per vincere per Apple TV+ e sorpresa, sorpresa la prima stagione di Platonic ha finito per essere piuttosto popolare per la piattaforma di streaming. Tanto che è stato presto ordinato un secondo lotto di episodi, e sono quasi arrivati.

Il prossimo ciclo di episodi, che sarà presentato in anteprima ilApple TV+ agosto a partire dal 6 agosto, vedrà i due amici cercare di uscire mentre affrontano sfide esterne che mettono a dura prova la loro relazione. Questo include la nuova fidanzata di Rogen Will che trova la Sylvia di Byrne una minaccia, qualcosa che vede la banda cercare di comportarsi più come adulti e fare "normali cose da adulti". Inutile dire che questo non sembra essere sempre ciò che accade...

Dai un'occhiata all'ultimo teaser di Platonic qui sotto, prima della sua premiere tra poche settimane.