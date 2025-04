Seth Rogen fa esplodere la Hollywood moderna

HQ

The Studio di Seth Rogen cerca di aprire il sipario su Hollywood in uno dei progetti più ambiziosi dell'attore. Essendo stato nell'industria cinematografica e televisiva da quando era un adolescente, Rogen ha molta esperienza e sa che l'industria ha i suoi difetti.

Per The Studio, Rogen è entrato nella testa dei dirigenti di Hollywood, ma questo non significa che improvvisamente creda che siano infallibili. "Potrebbero fare buoni film invece di brutti film, e molti di loro scelgono di fare quelli cattivi perché pensano che renderà le loro vite personalmente più sicure", ha detto a Variety.

"Il gioco che viene costantemente giocato dalle persone negli studios è la proprietà contro la distanza: come navigare nell'avere la proprietà di qualcosa se va bene e prendere le distanze da qualcosa se va male", ha continuato, dicendo che mentre molti nomi di studi pensano a se stessi come artisti o qualcosa di vicino a loro, Non possono impegnarsi completamente in molti progetti.

La maggior parte delle migliori frecciate di Rogen a Hollywood nelThe Studio provengono dalle sue esperienze personali, come quando stava girando The Green Hornet. "Abbiamo imparato quanto fossimo ammanettati dalle cose che dovevano esserci dentro", ha detto. "All'epoca, eravamo un po' ingenui su quanto fosse effettivamente restrittivo. Ad esempio, dovevo lavorare in un giornale. Ho dovuto avere una segretaria che si chiamasse così. Dovevo avere un ragazzo di nome così che fosse il mio capo cattivo. Nessuna di queste erano idee a cui saremmo arrivati da soli".

The Studio è ora disponibile su Apple TV+