Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz ed Edward Norton si scontrano nel diabolicamente divertente The Invite

A24 si sta rivelando un vero tesoro nel panorama del cinema moderno, con frequentemente il debutto e la presentazione di film entusiasmanti e freschi. A seguito di un inizio d'anno intenso, quest'estate amplierà ulteriormente il programma della casa di produzione con un altro progetto atteso e promettente, che unisce quattro dei nomi più importanti di Hollywood moderno.

Conosciuto come The Invite, questo film segue due vicini, due coppie di coppie, che si incontrano per una cena e poi si dedicano a qualcosa di più... Non è chiaro esattamente cosa venga offerto, dato che il trailer non lo menziona mai esplicitamente, ma sembra esserci un'implicazione piuttosto ovvia di un coinvolgimento romantico tra le due coppie.

Con Seth Rogen e Olivia Wilde nei panni di una coppia ed Edward Norton e Penelope Cruz come la seconda coppia, The Invite arriverà nelle sale questo luglio ed è un progetto diretto anche da Wilde, che si basa sul suo ultimo lavoro da regista con Don't Worry Darling.

Dai un'occhiata al trailer di The Invite qui sotto per vedere se questo film dovrebbe essere nella tua lista di visionamento.