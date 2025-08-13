Seth Rogen su Pineapple Express 2: "Probabilmente non sta succedendo"

Sono passati poco più di 17 anni da quando Seth Rogen e James Franco hanno iniziato a lavorare aPineapple Express di T, che è diventata rapidamente una commedia di culto e ha guadagnato cinque volte il suo budget di produzione. Ma nonostante questo successo, un sequel non è mai accaduto e, secondo lo stesso Rogen, probabilmente non accadrà mai. In una recente intervista, all'attore è stato chiesto di Pineapple Express 2 e di quanto fosse probabile che il film sarebbe mai stato realizzato.

"Forse. Probabilmente possiamo venderlo allo streaming o qualcosa del genere... Potrebbe esserci una domanda. Non si sa mai. Non lo so. Non sono bravo con i sequel. Non è dove va la mia mente, ma forse un giorno".

In altre parole, un educato "no". La verità è che Rogen – insieme a Evan Goldberg e Judd Apatow – ha effettivamente cercato di dare il via a un sequel poco dopo l'uscita del primo film, quasi due decenni fa. Ma dopo che Apatow ha spinto per quasi il doppio del budget, Sony ha chiuso il progetto e in seguito sono trapelati messaggi che suggerivano che lo studio non credeva che avesse lo stesso potenziale di film come Anchorman o Austin Powers.

Da allora sono successe molte cose, soprattutto tra Rogen e Franco, la cui relazione è completamente crollata dopo le accuse contro Franco. Questo fatto da solo rende Pineapple Express 2 ancora più improbabile.

Avreste voluto vedere un sequel di Pineapple Express ?