Seth Rogen vuole che Vin Diesel faccia un cameo in The Studio: Stagione 2

La prima stagione dell'eccellente serie comica Apple TV+ The Studio è stata assolutamente costellata di mega cameo. Che si tratti di Zoe Kravitz o Dave Franco, Martin Scorsese o Charlize Theron, Zac Efron o Ice Cube, l'elenco potrebbe continuare. Naturalmente, per la seconda stagione ci aspettiamo ancora più cameo di alto livello, e la star principale e co-creatore Seth Rogen ha iniziato a stuzzicare alcuni nomi che vorrebbe assicurarsi.

Parlando su Jimmy Kimmel Live! (grazie a The Hollywood Reporter), Rogen ha notato che attualmente sta prendendo di mira Vin Diesel e per un motivo che è essenzialmente tutto ciò di cui parla The Studio. Vuole giocare ulteriormente nella satira coinvolgendo un attore "soprattutto perché, se ci pensi, è solo in quei film di Fast & Furious".

Rogen approfondisce ulteriormente: "Per la maggior parte della vita delle persone che hanno 20 anni ora, lui è sempre stato solo Dominic Toretto, sempre. Quindi vederlo al di fuori di Dominic Toretto per me sarebbe molto emozionante".

Ma non è tutto, Rogen si è poi rivolto direttamente a Diesel dicendo: "Immagino che tu stia guardando questo come fai ogni sera. Presumo che tu lo stia guardando mentre guidi come una Pontiac del 65. Se per favore, prendi in considerazione, forse possiamo organizzare uno Zoom e catturerò la tua calvizie su un disco rigido".

Ti piacerebbe vedere Diesel in The Studio e chi altro pensi sarebbe perfetto per un cameo nello show?