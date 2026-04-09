Sette giocatori della nazionale eritrea scomparse in Sudafrica, presumibilmente disertori

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Sette giocatori della nazionale eritrea sono scomparsi in Sudafrica dopo aver giocato una partita di qualificazione per la Coppa d'Africa 2027 contro l'Eswatini. L'Eritrea ha formato una rosa di 24 giocatori per affrontare l'Eswatini nelle qualificazioni AFCON, e di queste solo dieci erano giocatori locali provenienti dall'Eritrea. Di questi dieci, solo tre sono tornati nel loro paese d'origine, come riporta Al Jazeera.

Si ritiene che i giocatori abbiano disertato mentre erano in viaggio in Sudafrica dall'Eswatini (un piccolo paese all'interno dei confini del Sudafrica). Le Nazioni Unite stimano che circa 80 giocatori, allenatori o funzionari eritrei abbiano deviato la situazione negli ultimi 20 anni durante i viaggi all'estero per giocare partite di calcio.

L'Eritrea, un piccolo paese dell'Africa orientale, al confine con Etiopia, Sudan, Gibuti e il Mar Rosso, è uno dei paesi meno sviluppati al mondo e con uno dei peggiori record in materia di diritti umani al mondo, ed è governata da Isaias Afwerki dal 1993, quando è diventata indipendente dall'Etiopia.

L'Eritrea batte Ewatini 4-1 e raggiunge la fase a gironi delle qualificazioni AFCON

L'Eritrea, classificata 184ª (su 211) nella classifica FIFA, ha battuto l'Eswatini 4-1 nella gara a eliminazione diretta a due partite e si è assicurata un posto nella fase a gironi per l'edizione AFCON 2027. 14 dei 24 giocatori della rosa erano basati all'estero, in Australia, Egitto, Inghilterra, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Filippine e Svezia. Ali Suleiman, che gioca nel club egiziano Ismailia Electricity Club, ha segnato tre dei quattro gol per l'Eritrea, che colloca le partite casalinghe in Marocco poiché non dispone di uno stadio internazionale.