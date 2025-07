Sette squadre hanno già staccato il biglietto per le finali dei playoff di metà stagione della Global Series Apex Legends

HQ

Il Esports World Cup non ospita solo una serie di tornei di terze parti, ma ospita anche alcuni eventi principali, come il Apex Legends Global Series Midseason Playoffs. Questo enorme evento ha visto 40 delle migliori squadre di tutto il mondo dirigersi a Riyadh per competere per una fetta di un montepremi di 2 milioni di dollari, e già, a causa del formato, tre squadre sono state eliminate, mentre sette si sono assicurate un posto in finale.

L'evento è strutturato in modo tale che le 40 squadre siano divise in due gironi da 20 squadre. Ogni girone gioca 10 partite in cui le squadre guadagnano punti per la posizione finale e le uccisioni e così via, e alla fine di queste 10 partite, le prime sette squadre avanzano alle finali, le ultime tre vengono eliminate del tutto e le restanti 10 passano invece all'ultimo turno di possibilità.

Finora, il girone A ha concluso il suo matchplay, seguito dal girone B oggi. Per questo motivo, sappiamo come si sono comportate le varie squadre e, per chi fosse curioso, le squadre qualificate per la fase finale includono TSM, Team Falcons, Ninjas in Pyjamas, Fnatic, Kinotrope Gaming, Wolves Esports e Natus Vincere. Le tre squadre eliminate sono KOI, EDward Gaming e Zero Tenacity, e per quanto riguarda le altre 10 che accedono al turno dell'ultima possibilità, sono le squadre seguenti:



Entra in gioco la Forza.36



Tutti i giocatori in tutto il mondo



Squadra Nemesis



Furia



Mouz



Team Critical



Al Qadsiah



Gen.G Esports



Noez Foxx



Sentinelle



Conosceremo le squadre confermate per l'ultima chance entro la fine di oggi.