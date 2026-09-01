Settembre 2026 nello sport: Champions League, US Open e grandi eventi di calcio, tennis, F1 e altro ancora questo mese
Ecco una panoramica dei principali eventi sportivi che puoi guardare questo mese di settembre 2026.
L'estate termina e il nuovo percorso 2026/27 inizia a settembre per molte competizioni e campionati. Sebbene alcuni sport e leghe siano già ripresi ad agosto, settembre porterà nuove competizioni, inclusa la prima giornata di partita di Champions League, alle porte, oltre alla prima pausa internazionale maschile per la UEFA Nations League.
Altre competizioni iniziate ad agosto si concludono (La Vuelta, US Open) e molte stagioni annuali come F1 e MotoGP inizieranno l'ultimo tratto in cui ogni punto conterà davvero, mentre a settembre ci saranno anche la Coppa del Mondo FIBA di pallacanestro femminile (4-13 settembre), il Campionato Europeo Maschile di Pallavolo e la prima edizione dell'insolito Campionato Mondiale di Atletica Suprema l'11-13 settembre.
Ecco una lista dei principali eventi sportivi mondiali che non puoi perdere questo mese:
Settembre 2026 nello sport a livello mondiale
Football a settembre 2026
- UEFA Champions League: la fase di campionato inizia dall'8 al 10 settembre (Prima giornata)
- UEFA Europa League: la fase di campionato inizia il 16-17 settembre (Giornata 1)
- UEFA Nations League: la fase a gironi inizia il 24-26 settembre (Giornata 1), 27-29 settembre (Giornata 2), 1-3 ottobre (Giornata 3), 4-6 ottobre (Giornata 4)
Motorsport a settembre 2026
- Formula 1: GP d'Italia (Monza): 4-6 settembre
- MotoGP: GP di San Marino (Misano): 11-13 settembre
- Formula 1: GP di Spagna (Madrid): 11-13 settembre
- MotoGP: GP d'Austria (Red Bull Ring): 18-20 settembre
- Formula 1: GP dell'Azerbaigab (Baku): 24-26 settembre
Tennis a settembre 2026
- Grande Slam US Open (ATP & WTA): 31 agosto - 13 settembre
- Qualificazioni Coppa Davis secondo turno: dal 14 settembre
- Singapore Open (WTA 500): 21-28 settembre
- Laver Cup: 25-27 settembre
- China Open (ATP e WTA 500): 28 settembre - 5 ottobre
- Tokyo Open (ATP 500): 28 settembre-5 ottobre
Pallacanestro a settembre 2026
- Coppa del Mondo FIBA di basket femminile: 4-13 settembre
- EuroLeague Basketball SuperCup: 18-19 settembre
- Stagione EuroLeague 2026/27: Inizia il 24 settembre
Ciclismo a settembre 2026
- La Vuelta a España: termina il 13 settembre
- Campionati Mondiali su Strada UCI: 20-27 settembre
Pallavolo a settembre 2026
- Campionato Europeo Maschile di Pallavolo 2026: 9-26 settembre
Atletica e altri
- Finale della Diamond League (Bruxelles): 4-6 settembre
- Campionati Europei di Pattinaggio Artistico a Rotelle: 3-12 settembre
- Campionato Mondiale di Atletica Ultimate: 11-13 settembre