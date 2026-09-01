Settembre 2026 nello sport: Champions League, US Open e grandi eventi di calcio, tennis, F1 e altro ancora questo mese

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L'estate termina e il nuovo percorso 2026/27 inizia a settembre per molte competizioni e campionati. Sebbene alcuni sport e leghe siano già ripresi ad agosto, settembre porterà nuove competizioni, inclusa la prima giornata di partita di Champions League, alle porte, oltre alla prima pausa internazionale maschile per la UEFA Nations League.

Altre competizioni iniziate ad agosto si concludono (La Vuelta, US Open) e molte stagioni annuali come F1 e MotoGP inizieranno l'ultimo tratto in cui ogni punto conterà davvero, mentre a settembre ci saranno anche la Coppa del Mondo FIBA di pallacanestro femminile (4-13 settembre), il Campionato Europeo Maschile di Pallavolo e la prima edizione dell'insolito Campionato Mondiale di Atletica Suprema l'11-13 settembre.

Ecco una lista dei principali eventi sportivi mondiali che non puoi perdere questo mese:

Settembre 2026 nello sport a livello mondiale

Football a settembre 2026



UEFA Champions League: la fase di campionato inizia dall'8 al 10 settembre (Prima giornata)



UEFA Europa League: la fase di campionato inizia il 16-17 settembre (Giornata 1)



UEFA Nations League: la fase a gironi inizia il 24-26 settembre (Giornata 1), 27-29 settembre (Giornata 2), 1-3 ottobre (Giornata 3), 4-6 ottobre (Giornata 4)



Motorsport a settembre 2026



Formula 1: GP d'Italia (Monza): 4-6 settembre



MotoGP: GP di San Marino (Misano): 11-13 settembre



Formula 1: GP di Spagna (Madrid): 11-13 settembre



MotoGP: GP d'Austria (Red Bull Ring): 18-20 settembre



Formula 1: GP dell'Azerbaigab (Baku): 24-26 settembre



Tennis a settembre 2026



Grande Slam US Open (ATP & WTA): 31 agosto - 13 settembre



Qualificazioni Coppa Davis secondo turno: dal 14 settembre



Singapore Open (WTA 500): 21-28 settembre



Laver Cup: 25-27 settembre



China Open (ATP e WTA 500): 28 settembre - 5 ottobre



Tokyo Open (ATP 500): 28 settembre-5 ottobre



Pallacanestro a settembre 2026



Coppa del Mondo FIBA di basket femminile: 4-13 settembre



EuroLeague Basketball SuperCup: 18-19 settembre



Stagione EuroLeague 2026/27: Inizia il 24 settembre



Ciclismo a settembre 2026



La Vuelta a España: termina il 13 settembre



Campionati Mondiali su Strada UCI: 20-27 settembre



Pallavolo a settembre 2026



Campionato Europeo Maschile di Pallavolo 2026: 9-26 settembre



Atletica e altri



Finale della Diamond League (Bruxelles): 4-6 settembre



Campionati Europei di Pattinaggio Artistico a Rotelle: 3-12 settembre



Campionato Mondiale di Atletica Ultimate: 11-13 settembre

