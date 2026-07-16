Seven settimane dal lancio, The Blood of Dawnwalker è diventato oro

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Siamo a sette settimane esattamente dal poter giocare al titolo di debutto dello sviluppatore Rebel Wolves, dato che The Blood of Dawnwalker dovrebbe uscire su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 3 settembre. Certo, probabilmente dovremmo eliminare 'aspettato' da questa affermazione, dato che il lancio è ormai quasi confermato.

In un post sui social media, si scopre che The Blood of Dawnwalker è "diventato oro" ed è ora pronto per essere stampato su dischi e supporti fisici, e quindi si trova in uno stato in cui Rebel Wolves è felice di metterlo nelle mani dei fan.

In sostanza, non aspettarti ritardi per il gioco a questo punto, soprattutto considerando come il gioco sta funzionando in un po' di spazio di rilascio dove può prosperare ed evitare il campo minato di lanci previsti per la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Per maggiori dettagli da The Blood of Dawnwalker, abbiamo recentemente provato direttamente il gioco e potete leggere la nostra anteprima completa del progetto qui.