Severance, Il Pinguino guida le nomination agli Emmy, il cast di Andor snobbato

Le nomination agli Emmy sono arrivate e, come sempre, ci sono alcuni spettacoli che hanno attirato l'attenzione degli spettacoli di premiazione che i fan credono di meritare, e altri che hanno i loro spettatori pronti a bruciare il mondo perché non sono stati selezionati per una statuetta d'oro. Questo è il mondo dello spettacolo!

Severance di Apple TV+ guida la classifica con 27 nomination totali, seguito da vicino da The Penguin di HBO con 24 nomination. Nella categoria commedia, Apple TV+ mostra ancora una volta le sue cose grazie a The Studio, che ha ottenuto ben 23 nomination nella sua prima stagione.

Altrove, sembra che HBO continui ad essere in cima, con 14 nomination per Hacks, 23 per The White Lotus Stagione 3, 16 per The Last of Us e 13 per The Pitt. Per quanto ci siano grandi vincitori agli Emmy, ovviamente ci sono anche alcuni perdenti.

Come notato da Deadline, il più grande sconfitto sembra purtroppo essere l'ultima stagione di The Handmaid's Tale, che ha guadagnato una sola nomination per l'attrice ospite Cherry Jones. Anche Andor è visto come snobbato, soprattutto per quanto riguarda i suoi attori, dato che solo Forest Whitaker e Alan Tudyk sono stati nominati rispettivamente come miglior attore ospite e miglior voce fuori campo. Tony Gilroy, il creatore di Andor, non è sembrato troppo infastidito dagli affronti della recitazione, poiché crede che queste esibizioni saranno ricordate per "gli anni a venire".

"Si tratta di studi epici e a lungo termine sui personaggi che hanno fatto in 24 episodi. Penso che la vittoria finale sia che queste esibizioni saranno celebrate e discusse per gli anni a venire. Mi sento fiducioso al riguardo", ha detto.

