Severance La terza stagione inizia la produzione con un criptico tweet di Ben Stiller

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Severance La terza stagione è ufficialmente entrata in produzione, come dimostrato dal regista e produttore esecutivo della serie Ben Stiller, che ha rivelato un'immagine e una citazione piuttosto criptiche da accompagnare all'annuncio. Mentre ci prepariamo a tornare nel mondo delle personalità seriamente divise e nei laboratori sotterranei dove accadono ogni sorta di strani eventi, Stiller ci ricorda l'uomo che ha dato il via a tutto.

"Tornare al lavoro significa tornare a casa," recita il tweet di Stiller. Una citazione di Kier Eagan, il primo CEO di Lumon, considerato un essere divino da alcuni dipendenti moderni. Apple TV ha seguito il tweet dicendo che il gioco dovrebbe essere fatto con moderazione, cosa che potrebbe essere messa da parte considerando l'immagine pubblicata da Stiller.

Spoiler per la fine della seconda stagione Severance, ma l'immagine di Stiller mostra l'innie di Mark Scout e Helly R che corrono insieme lungo un corridoio rosso. Questo avviene dopo che l'innie di Mark salva la moglie del suo outie prima di correre di nuovo nei laboratori Lumon con Helly. La seconda stagione si conclude con loro che si incontrano in un futuro sconosciuto, e immaginiamo che la terza stagione riprenderà proprio in quel momento. Qualunque cosa accada da quel momento in poi, è altamente improbabile che continui come al solito, dato che l'innie di Mark ha ora scatenato una mini rivoluzione a quanto pare.