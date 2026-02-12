Severance per durare almeno quattro stagioni, possibili spin-off

HQ

Severance, probabilmente il più grande successo di Apple TV al di fuori di Pluribus di Vince Gilligan, è stata ora completamente acquisita dall'azienda. Fifth Season deteneva in precedenza i diritti dello show, ma ora è diventata interna sotto Apple Studios in un accordo del valore di 70 milioni di dollari.

In precedenza, Apple TV pagava in gran parte la licenza per Severance, ma le sue responsabilità erano più di questo, poiché durante la produzione della Stagione 2 i costi sono cresciuti al punto che la Quinta Stagione ha dovuto chiedere ad Apple di aiutarla con questo onere. In ogni caso, sembra che questo dia ad Apple un controllo più chiaro su Severance e su come evolverà la serie.

Tramite Deadline, sappiamo che Severance andrà in onda per almeno quattro stagioni. Potrebbe esserci un quinto, ma quello spetta a Ben Stiller e Dan Erickson, i creatori dello show. La terza stagione rimane la priorità al momento, con piani per iniziare le riprese in estate. Questo probabilmente significherà comunque un lungo intervallo tra la seconda e la terza stagione, ma Apple spera che non sarà la stessa attesa tra il primo e il secondo lotto di episodi. C'è la possibilità che uno spin-off o un sequel possa evolversi per colmare quel vuoto, ma probabilmente sarebbe senza Erickson e Stiller al timone. In ogni caso, qualunque cosa accada ora è completamente nelle mani di Apple.