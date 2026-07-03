SFB Games è "decisamente prendersi una pausa da Detective Grimoire" dopo The Mermaid Mask

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Tra un paio di settimane, il prossimo capitolo della saga del Grimorio del Detective arriverà, con The Mermaid Mask che uscirà su PC, PS5 e Switch 1 e 2 il 16 luglio. Questo è un seguito di Tangle Tower, che a sua volta seguiva Secret of the Swamp, e con una tale raccolta di giochi già esplorati in questo universo più ampio, potresti essere curioso se The Mermaid Mask sarà seguito da un'altra avventura guidata da Detective Grimorio.

Recentemente abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Adam Vian, cofondatore di SFB Games e direttore creativo di The Mermaid Mask, dove abbiamo chiesto se il team intendesse ampliare ulteriormente la serie Detective Grimoire dopo il prossimo gioco.

Vian ci ha detto: "Dopo questo ci prenderemo sicuramente una pausa dal detective Grimoire. Questo progetto ha richiesto MOLTO lavoro, anni e anni di lavoro, quindi dobbiamo dedicare un po' di tempo a fare qualcos'altro. E per quanto riguarda altri giochi di Detective Grimoire in futuro? Chissà, vedremo."

Quindi non aspettatevi un'altra avventura di Detective Grimoire subito dopo The Mermaid Mask, anche se SFB Games potrebbe tornare alla serie e al mondo più ampio in futuro. Per quanto riguarda ciò che lo sviluppatore intende realizzare dopo, forse è il momento di tornare ad alcuni dei suoi altri successi indie? Ad esempio, ci piacerebbe un nuovo gioco Snipperclips per Nintendo Switch 2.

Inoltre, non perdere la nostra intervista completa con Vian, dove parliamo anche dell'eredità della Tangle Tower, dei segreti in The Mermaid Mask, della linearità nel gioco, delle potenziali adattamenti e altro ancora.