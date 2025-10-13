Sfondo dinamico gratuito per Keeper, un gioco su un faro che cammina ma non parla

HQ

Venerdì segna la premiere di quello che può essere descritto solo come uno dei giochi più unici dell'anno. Stiamo parlando del prossimo titolo di Double Fine Keeper, in cui giocheremo nei panni di un faro in "una storia raccontata senza parole".

Se questo suona strano, probabilmente è solo metà della verità, e lo studio stesso scrive che hanno "fatto di tutto per preservare il più possibile i misteri all'interno". In breve, sappiamo molto poco al riguardo, ed è così che dovrebbe essere.

Ora è stato anche annunciato che Keeper ha ottenuto uno sfondo dinamico. Se vuoi abbellire la tua Xbox Series S/X con un po' di ciondolo Double Fine prima del rilascio, lo sfondo è completamente gratuito e può essere scaricato e utilizzato in questo momento (dai un'occhiata al post di Bluesky per vedere come appare). Scopri il programma di rilascio del gioco qui sotto.