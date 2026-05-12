SGA e Thunder rimandano a casa i Lakers, potenzialmente porendo fine alla carriera NBA di LeBron James

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Luka Doncic, ancora infortunato per i Lakers, non dovrà più affrettare il suo recupero, mentre LeBron James potrebbe aver giocato la sua ultima partita con i Lakers, che sono stati eliminati dalle semifinali della NBA Conference.

La superiorità degli Oklahoma City Thunder sui Los Angeles Lakers è stata più che evidente dopo aver dominato le semifinali di Conference per 4-0, vincendo le due partite in casa e quelle in trasferta a Los Angeles: i Thunder hanno battuto i Lakers 108-131 sabato e di nuovo 110-115 lunedì sera, potenzialmente ponendo fine alla carriera di LeBron James con i Lakers.

Gli Oklahoma City Thunder, infatti, finora non hanno perso nemmeno una partita di play-off, avendo anche spazzato via i Phoenix Suns nei play-off 4-0, permettendo ai giocatori di riposarsi e prepararsi meglio per le finali di Conference, dove aspetteranno i San Antonio Spurs o i Minnesota Timberwolves (attualmente in parità 2-2) per il titolo della West Conference, a partire dal 4 giugno.

LeBron James ancora non sa cosa farà la prossima stagione

Nella stagione regolare, i Thunder vinsero anche tutte e quattro le partite contro i Lakers, chiudendo la stagione regolare con 64 vittorie e 18 sconfitte, il miglior record della lega. Shai Gilgeous-Alexander, che si prevede diventerà MVP per il secondo anno consecutivo, ha segnato 35 punti, e Ajay Mitchell ne ha aggiunti 28; mentre Austin Reaves, 27 punti, e Rui Hachimura, 25 punti, sono stati i migliori realizzatori dei Lakers.

LeBron James ha aggiunto 24 punti e 12 rimbalzi. A 41 anni, diventerà un free agent senza restrizioni, entrando in una potenziale 24ª stagione NBA, che prolungherà il record. Tuttavia, non ha ancora rivelato i suoi piani per il futuro, se rimarrà con i Lakers, in un'altra squadra o godrà un meritato ritiro.

"Non so cosa mi riservi il futuro, ovviamente così com'è ora, stasera. Ho avuto molto tempo per sedermi, come credo di aver detto l'anno scorso, dopo la nostra sconfitta", ha detto James.