Pac-Man è un gioco abbastanza unico in quanto l'originale del 1980 è ancora divertente da giocare. Ma sin dalla sua uscita, Namco (ora Bandai Namco) ha cercato di modernizzare il concetto per mantenere Pac-Man rilevante, e raramente ci è riuscito molto bene. Mai male, ma niente di memorabile.

Questo non è un gioco di Pac-Man, ma piuttosto un gioco con Pac-Man.

In realtà, è stato solo Pac-Man vs dal 2004 e Pac-Man Championship Edition dal 2007 che mi sono davvero divertito di nuovo con Pac-Man, e dopo di che è stato di nuovo tranquillo. Fino ad ora. Shadow Labyrinth è un gioco di Pac-Man sotto mentite spoglie, in cui il popper della pillola gialla gioca un ruolo importante come spalla, dove l'avventura è in realtà un metroidvania con chiare Hollow Knight connessioni.

È tutt'altro che un gioco perfetto, ma c'è un amore qui che è difficile da scacciare, e durante il periodo di recensione ho spesso trovato difficile mettere giù il controller dopo aver trovato l'ennesimo segreto che non riuscivo a capire. Inoltre, gli sviluppatori hanno abilmente inserito Pac-Man nel gameplay dove una delle caratteristiche del mio personaggio è quella di potersi trasformare in un Pac-Man che può viaggiare lungo muri e oggetti purché ci siano superfici di contatto che lo rendano possibile. Il fatto che ci sia anche della valuta (per gli aggiornamenti) lungo la strada fa sì che il mio piccolo Pac-Man li divori felicemente con la stessa premessa in cui mangiava pillole nel 1980. Questo è straordinariamente divertente e sembra implementato in modo intelligente e semmai mi sarebbe piaciuto di più.

A poco a poco, potrai far salire di livello il tuo personaggio.

Shadow Labyrinth mi catapulta direttamente in un mondo gotico e inaspettatamente oscuro senza alcuna introduzione. Vengo portato in vita come Spadaccino n. 8 da un Pac-Man parlante chiamato Puck che sembra aver bisogno del mio aiuto. Tuttavia, non sono la prima persona a cui me l'ha chiesto e sembra che la mia missione sia stata fallita da molti prima di me, il che mi fa capire che non sono esattamente indispensabile. Al contrario.

Puck ha un obiettivo molto chiaro, ma è riluttante a condividere qualsiasi dettaglio su ciò che ci si aspetta che io faccia mentre imparo le basi inizialmente semplici. Ci sono opportunità per camminare, scattare, schivare, saltare e prendere a pugni le cose e, come ho detto, trasformarsi in Pac-Man. A poco a poco, altri aspetti della storia vengono gettati nel mix in un modo dichiaratamente offuscato, ma intrigante, che mi lascia curioso per la maggior parte del tempo su ciò che è successo, dove sono e cosa Puck vuole ottenere... il personaggio è buono o sto aiutando il male?

La musica? Atmosferico. Il paesaggio sonoro crea un'atmosfera inquietante in cui i sussurri nei corridoi e le campane lontane creano una sensazione sgradevole e densa.

Shadow Labyrinth è abbastanza tradizionale nel design, con punti di salvataggio, stanze tra cui posso teletrasportarmi e la possibilità di potenziare cose come la potenza d'attacco e quanta vita può avere lo Spadaccino n. 8, oltre a nuove abilità. Sarebbe facile lamentarsi del fatto che sia così semplice, ma ad essere onesti, è per lo più liberatorio avere un gioco privo di espedienti diversi da un'implementazione molto intelligente del gameplay di Pac-Man in un metroidvania. Pac-Man si fa sentire anche durante i combattimenti con i boss, che si concludono con un enorme Pack-Man nero e bordeaux con un'aura malvagia che consuma il nemico che ho appena sconfitto e acquisisce una nuova abilità.

Dal punto di vista del gameplay, è una gioia giocare Shadow Labyrinth con un personaggio agile e abbastanza veloce che non rimane mai bloccato nelle cose e si solleva fino alle sporgenze sopra mentre salto verso di loro. Dà un senso di agilità senza togliere la sensazione di pieno controllo e il combattimento è esemplare e chiaro. Non c'è mai il problema di cosa fare una volta che hai visto i modelli di movimento dei nemici (potrebbero esserci stati diversi nemici però). Inoltre, un po' più avanti nell'avventura hai l'opportunità di trasformarti in un mech chiamato Gaia, che è il momento clou dell'avventura proprio perché è così incredibilmente potente.

Mechan Gaian è il punto culminante, ma la variante del nemico avrebbe dovuto essere migliore.

Alla fine, la valutazione rimane a un solido sette perché Shadow Labyrinth è un po' più piccolo di quanto avrebbe dovuto essere e sembra un po' economico quando si tratta della grafica. E mentre apprezzo il suo gameplay semplice e privo di espedienti, sembra un po' troppo scarno. Un po' più di profondità nel gioco sarebbe stato bello. Ma se vuoi un accogliente metroidvania che si leghi abilmente alla storia dei giochi grazie a Pac-Man e non sia più lungo di quanto tu possa gestire durante la tua vacanza, vale sicuramente la pena dare un'occhiata, soprattutto se hai intenzione di trascorrere le tue vacanze sull'amaca con uno Switch 2 tra le mani.