Shadow Labyrinth ha un aggiornamento gratuito per Switch 2

Uno dei giochi più inaspettati mostrati durante i The Game Awards alla fine dello scorso anno è stato ilShadow Labyrinth titolo di Bandai Namco. Dietro il titolo, troviamo un gioco di Pac-Man con una svolta importante che lo fa risaltare rispetto a tutto ciò che abbiamo visto prima con la creatura gialla simile a un disco.

Il gioco è anche in arrivo su Switch 2, per il quale Nintendo ha annunciato che rilascerà versioni aggiornate di titoli Switch 1 selezionati. Ma... come Sony, scelgono di far pagare per i miglioramenti, cosa che è stata controversa dal momento che Microsoft lo fa senza costi aggiuntivi (e fornisce anche ottimi strumenti per i miglioramenti automatici dei giochi più vecchi).

Tuttavia, Bandai Namco non sarà d'accordo con questo approccio e scrive:

"Questo prodotto può essere aggiornato alla versione Nintendo Switch 2 dopo l'acquisto senza costi aggiuntivi. Per eseguire l'aggiornamento, scarica l'upgrade pack disponibile nel Nintendo eShop sul tuo Nintendo Switch 2.

E pensiamo che valga la pena sottolinearlo e speriamo che altri seguano l'esempio.