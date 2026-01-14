Shadow of the Road conferma la finestra di lancio 2026 in nuovo trailer

HQ

Il prossimo CRPG di Another Angle Games e Owlcat Games Shadow of the Road ha ora una finestra di rilascio. Prima della rivelazione del suo nuovo trailer, in cui vediamo il mondo dal punto di vista della East Nippon Company, Shadow of the Road aveva semplicemente una TBA nella data di uscita. È ancora così sulla sua pagina Steam, ma dal trailer vediamo che punta a un lancio nel 2026.

Il trailer ci mostra la minaccia della East Nippon Company. Una forza potente che un tempo prometteva pace, prosperità e progresso tecnologico ora si rivela solo una piaga per la terra. Una che probabilmente dovremo fermare durante il gioco.

Il trailer si conclude dicendo che Nippon cadrà, ma immaginiamo che sia solo se non abbiamo nulla da dire a riguardo.