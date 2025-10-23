Shadow of the Road mostra il misterioso regno di Ne-no-kuni nel nuovo trailer

Al Galaxies Showcase, Another Angle Games e Owlcat Games hanno mostrato un altro frammento del prossimo CRPG Shadow of the Road. In questo trailer vediamo il nostro gruppo eseguire un pericoloso rituale per viaggiare nel regno di Ne-no-kuni.

Lì, affrontano spiriti mortali e un ambiente molto lontano da qualsiasi cosa abbiano mai visto prima. Dopo un breve incontro di combattimento, il trailer si conclude, dandoci abbastanza anticipazioni da farci desiderare ancora di più. Shadow of the Road non ha confermato una data di uscita con questo ultimo trailer, ma il gioco è ora disponibile per la lista dei desideri.

Ambientato in Giappone nell'anno 1868, Shadow of the Road mostra lo scontro tra tradizione e tecnologia che ha definito il Giappone del 19° secolo, oltre a mescolare elementi più fantastici come gli yokai e il regno degli spiriti che abbiamo visto nel trailer più recente. Forgerai il tuo percorso attraverso questa terra di cambiamento, insieme a un gruppo con cui entrerai in contatto nel corso del gioco.