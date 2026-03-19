Shaggy, Velma e Fred sono stati scelti per la serie live-action di Scooby-Doo di Netflix

Abbiamo seguito con entusiasmo lo sviluppo dell'adattamento live-action di Scooby-Doo di Netflix, incluso il recente seguito della notizia che McKenna Grace si unirà al progetto nel ruolo di Daphne Blake. Ora, possiamo approfondire questo toccando il cast per il resto di Mystery Inc., dato che Velma, Fred e Shaggy sono stati bloccati.

Accanto a Daphne interpretata da Grace ci saranno Maxwell Jenkins nel ruolo di Fred Jones, Abby Ryder Fortson come Velma Dinkley e Tanner Hagen come Shaggy Rogers. Rimane solo un ultimo membro del cast principale da organizzare, il titolare Scooby-Doo. Non è chiaro se sarà un cane live-action con elementi animati o un cane completamente in CG, ma in ogni caso, speriamo di avere una risposta su questo punto nel prossimo futuro.

Questa serie live-action di Scooby-Doo non ha ancora iniziato le riprese, quindi non aspettatevi di vederla arrivare prima del 2027, al più presto.