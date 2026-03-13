Shai Gilgeous-Alexander batte il record di 63 anni di Wilt Chamberlain in NBA

HQ

È stata una settimana da record nella NBA, con Bam Adebayo che ha superato il record di Kobe Bryant con 83 punti segnati in una partita, che tecnicamente non è un record, dato che il record più alto è ancora stabilito da Wilt Chamberlain, che nel 1962 segnò 100 punti in una partita, un record che la maggior parte degli esperti considera irraggiungibile. In effetti, il segno di Adebayo è stato ignorato e criticato da molti scettici, poiché i suoi compagni lo hanno aiutato a raggiungerlo, e ha realizzato 43 tiri liberi, segnandone 36.

Poi, giovedì, Shai Gilgeous-Alexander segnò 35 punti nella vittoria per 104-102 degli Oklahoma City Thunder contro i Boston Celtics, e questa volta migliorò un altro record di Chamberlain: più partite consecutive con oltre i 20 punti, tra ottobre 1961 e gennaio 1963 - inclusa così la sua partita da 100 punti.

La stella dei Thunder e MVP in carica ha segnato oltre 20 punti in 127 partite (uno in più di Chamberlain), dal 1° novembre 2024. "Tutti i record e i risultati sono grandi, ma non contano se non vinci e questo era tutto ciò che avevo in mente", ha detto Gilgeous-Alexander, che ha aiutato la loro squadra a rimanere in cima alla Western Conference, con un impressionante record di 52-15. I Boston Celtics sono secondi nella Eastern Conference, con un record di 43-23.