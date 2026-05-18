Shai Gilgeous-Alexander è stato scelto MVP NBA per il secondo anno consecutivo

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Come non sorprende nessuno, Shai Gilgeous-Alexander ha vinto il premio MVP con 83 voti per il primo posto e 939 punti in una votazione di 100 votanti, diventando il 14° giocatore a vincere il premio MVP consecutivo. Nikola Jokic (634 punti) è arrivato secondo e Victor Wembanyama (569 punti) terzo; Luka Doncic è arrivato quarto con 250 punti.

La guardia ventisettene degli Oklahoma City Thunder ha vinto il premio MVP la scorsa stagione e poco dopo ha conquistato il titolo NBA. Quest'anno, i Thunder sono stati la migliore squadra della stagione regolare (64-18) e hanno avuto un percorso perfetto nei play-off (8-0, travolgendo i Phoenix Suns e i Los Angeles Lakers).

'SGA' è il primo giocatore a vincere due premi consecutivi dai tempi del centro dei Denver Nuggets Nikola Jokic nel 2021 e 2022, e il primo nella sua posizione dai tempi di Stephen Curry nel 2015 e 2016 con i Golden State Warriors. Gilgeous-Alexander ha anche vinto il premio Clutch Player of the Year.

I Cleveland Cavaliers sorprendono i Detroit Pistons nelle finali di conference NBA

Sempre domenica, la semifinale della Eastern Conference tra Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons si è conclusa in modo sorprendente: i Cavaliers, terzi testa di serie, hanno travolto i primi testa di serie Pistons 125-94 in visita, vincendo la serie 4-3.

Le finali della NBA Conference iniziano questa settimana, prima la finale della Western Conference tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, alle 2:30 CEST, alle 13:30 BST di martedì, e poi la Eastern Conference 24 ore dopo contro New York Knicks e Cavaliers nella settimana Betweek.