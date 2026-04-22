Shai Gilgeous-Alexander vince il premio di Giocatore Decisivo dell'Anno: cosa significa?

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Shai Gilgeous-Alexander, favorito per un altro premio MVP, il secondo consecutivo, è stato premiato come Clutch Player of the Year, uno dei riconoscimenti individuali più interessanti della NBA, e non del tutto evidente. Descritto come il "giocatore più decisivo dell'anno", il "clutch" nella NBA ha una definizione più rigida: le azioni negli ultimi cinque minuti del quarto quarto o ai tempi supplementari quando la differenza punteggio è entro solo cinque punti.

Con questa regola, Shai Gilgeous-Alexander è oggettivamente il leader della lega, con 175 "punti decisivi" e 16 canestri che portano i Thunder in vantaggio, un record anch'esso nella lega in questa stagione. Ha segnato di 93 punti in situazioni decisive. In totale, Gilgeous-Alexander aiutò gli Oklahoma City Thunder a vincere 20 delle 27 partite con "clutch" in cui giocò.

Con queste statistiche, era chiaro che 'SGA' avrebbe ottenuto il premio, e ha ricevuto 484 punti (su un massimo di 500 punti) nella giuria di 100 votanti, battendo Jamal Murray dei Denver Nuggets (con 117 punti) e Anthony Edwards dei Minnesota Timberwolves (con 116 punti).

Il Clutch Player of the Year, intitolato al grande Jerry West, che ha ispirato il logo NBA ed era conosciuto come "Mr. Clutch", è stato aggiunto solo tre anni fa, e ogni anno è andato a un destinatario diverso: De'Aaron Fox (allora Sacramento Kings), vinto nel 2023; Stephen Curry per i Warriors ha vinto nel 2024; e Jalen Brunson dei New York Knicks l'ha vinto nel 2025.