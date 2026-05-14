Shakira, Madonna e i BTS annunciano lo spettacolo dell'intervallo della finale della Coppa del Mondo il 19 luglio

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La FIFA ha rivelato la lista degli artisti che si esibiranno nello spettacolo dell'intervallo della finale della Coppa del Mondo il 19 luglio a New York, con una combinazione di suoni latini, coreani e americani per attrarre un ampio pubblico demografico: Shakira, BTS e Madonna.

Shakira esegue anche l'inno ufficiale della Coppa del Mondo 2026, Dai Dai, proprio come ha fatto con l'inno della Coppa del Mondo 2010, Waka Waka

La FIFA aveva già annunciato che lo spettacolo dell'intervallo avrebbe avuto i più grandi artisti del mondo, e aveva menzionato Chris Martin dei Coldplay... Ma non si esibisce e invece è stato il "curatore" della mostra, scegliendo gli artisti.

Martin e FIFA stanno collaborando con la società di produzione benefica FIFA Global Citizen Education Fund, che riceverà un dollaro per ogni biglietto venduto a programmi educativi per bambini in tutto il mondo (prevedono di raccogliere 100 milioni di dollari).

Questo sarà il primo spettacolo dell'intervallo in una Coppa del Mondo FIFA, adottando le abitudini dei campionati nordamericani come il Super Bowl. La finale della Coppa del Mondo per Club dello scorso anno ha visto anche uno spettacolo di 25 minuti con J Balvin, Doja Cat e Tems.

Ci saranno anche esibizioni musicali nelle tre cerimonie di apertura della Coppa del Mondo, con J Balvin e Alejandro Fernández che si esibiscono in Messico e Katy Perry e Anitta negli Stati Uniti.