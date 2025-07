Shapes 2 lascerà l'accesso anticipato e verrà lanciato a novembre

HQ

Lo sviluppatore Tobias Springer ha appena rivelato che il loro sequel sull'automazione di fabbrica Shapez 2 uscirà dall'accesso anticipato e debutterà nel suo stato di lancio 1.0 già a novembre. Non viene fornita una data specifica, finora solo la finestra, ma ci viene detto che questo aggiornamento coinciderà con alcune aggiunte al gioco, vale a dire sotto forma di una nuova modalità e persino del supporto per il modding.

In un comunicato stampa, ci viene detto che Shapez 2 includerà una nuova modalità che consente ai giocatori di concentrarsi sulla costruzione di "fabbriche più permanenti, assicurando che le forme prodotte all'inizio rimangano rilevanti nelle fasi successive". Questa modalità mira a rivolgersi ai fan dei giochi di costruzione di fabbriche più tradizionali, e non necessariamente ai fan dei puzzle che costituiscono gran parte del pubblico di Shapez 2.

In caso contrario, il supporto per il modding consentirà ai fan di creare i propri contenuti per il gioco e Steam Achievements sarà finalmente presente anche per il gioco, dando ai fan qualcos'altro su cui lavorare e a cui dare la caccia.

Parlando della build 1.0, Springer ha dichiarato: "Riteniamo che Shapez 2 sia già in uno stato molto solido. Con i recenti aggiornamenti e lo stato attuale del gioco, vogliamo sbarazzarci dell'etichetta di "accesso anticipato", poiché abbiamo ritenuto che potesse implicare che il gioco potrebbe non essere ancora pronto per essere giocato.

Restate sintonizzati per la data definitiva.