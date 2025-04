Shapez 2 per ricevere l'aggiornamento gratuito di Dimension a giugno

Come parte della presentazione di Triple-i Initiative, lo sviluppatore Tobspr ha appena rivelato i piani per supportare il suo costruttore di fabbrica Shapez 2 con quello che viene definito il suo "più grande aggiornamento di sempre".

Il lotto aggiuntivo di contenuti arriverà a giugno, come parte di un aggiornamento noto come Dimension, con questo set per consentire ai giocatori di espandere le loro linee di produzione in piattaforme 3D a più livelli. Rinnoverà anche il sistema di treni del gioco, rendendolo più efficiente, il tutto includendo anche una revisione estetica e un sacco di miglioramenti della qualità della vita.

Per quanto riguarda ciò che cambieranno nel gioco, ci è stato detto che ci saranno nuovi layout della piattaforma, una maggiore velocità del nastro trasportatore, un'interfaccia utente rielaborata e vari altri miglioramenti.

Va detto che Shapez 2 è ancora in Early Access e che l'aggiornamento Dimension non è la build 1.0. Non è stata ancora menzionata alcuna data su quando il gioco lascerà l'accesso anticipato. Quello che sappiamo è che Dimension verrà lanciato il 2 giugno, come aggiornamento gratuito, e puoi vedere il suo trailer qui sotto.