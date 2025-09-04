Shaq ha ora ricevuto la sua Corvette elasticizzata personalizzata

HQ

Cosa fai se il tuo corpo è grande come due persone a grandezza naturale, le tue braccia sono più lunghe di tutti i corpi di altri esseri umani alti e i tuoi piedi sono grandi come kayak di dimensioni normali, e vuoi ancora guidare un'auto sportiva americana? Bene... È perfettamente possibile fare come la leggenda dell'NBA Shaquille O'Neal e avere Effortless Motors a Los Angeles, ad esempio, che ha segato una Corvette Z06 e l'ha estesa di 50 centimetri. Le prove video di quando Shaq riceve l'auto finita e prova su strada la Corvette per la prima volta sono ora disponibili e la costruzione sembra sempre davvero ben fatta, giusto? Clicca qui per vedere il video

"Abbiamo appena consegnato una delle costruzioni personalizzate più selvagge di SEMPRE: una Corvette allungata da 20 pollici costruita per Shaquille O'Neal. Questa non è la solita Corvette. È un capolavoro unico nel suo genere, progettato su misura, realizzato per adattarsi a una leggenda. Dall'allungamento ai dettagli, tutto ciò che riguarda questa build è stato progettato pensando a Shaq. La parte migliore? Vedere l'espressione sul volto di Shaq quando gli abbiamo consegnato le chiavi. Era più che felice... e non vorrai perderti la sua reazione!"Uomo