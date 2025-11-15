Sharknado Origins ci mostrerà come è iniziata la follia

HQ

Pensavate davvero che la saga di Sharknado fosse finita? Certo che no, e ora i maestri di The Asylum hanno confermato che un settimo film è in arrivo: Sharknado Origins. Il film presenterà versioni adolescenti di Fin e April e racconterà la storia di come i due si sono incontrati. Ma ovviamente ci mostrerà anche le origini oscure del primissimo Sharknado e come è nato.

Il film inizierà la produzione entro la fine dell'inverno, con l'obiettivo di essere presentato in anteprima nel corso del prossimo anno. Il cast e la troupe sono ancora tenuti nascosti e tutto ciò che sappiamo è che Anthony Ferrante sarà ancora una volta il regista.

Il primo Sharknado è diventato un grande successo per The Asylum, in gran parte grazie alla sua folle premessa e alla diffusione virale, in cui diverse celebrità si sono messe in fila per prendere parte alla follia. Con il suo modesto budget di appena un milione di dollari è riuscito in qualche modo a trasformarsi in una saga epica. Si tratta di sei film e tre spin-off con cameo di George R.R. Martin, Olivia Newton-John e David Hasselhoff.

Sei pronto per altri squali CGI?