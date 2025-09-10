Sharkoon SKILLER SGK50 S2 Wood PBT

Sharkoon potrebbe non essere il marchio più noto, ma esiste da diversi decenni. Il marchio è meglio conosciuto per la realizzazione di prodotti convenienti fabbricati in Cina, ma con sede in Germania. Di solito operano in una fascia di prezzo accessibile a tutti, ma occasionalmente rilasciano prodotti che si distinguono esclusivamente per il prezzo. Quindi, quando rilasciano una tastiera con un telaio in legno, è un po' confuso.

La serie di tastiere SGK50 è uno di questi prodotti. Sono completamente personalizzabili e disponibili in molte varianti, sia con che senza chiavi e interruttori. Se desideri una soluzione ISO o ANSI barebone, puoi avere anche quella. La serie è disponibile in tre versioni: 96% (S2), 75% (S3) e 60% (S4). Praticamente tutto può essere cambiato facilmente e semplicemente. Abbiamo provato la versione S2 sia con interruttori che con tasti. Tra l'altro, sono inclusi alcuni strumenti per cambiare tasti e interruttori, quindi si risparmia denaro.

Il layout è leggermente più piccolo; Mancano tre chiavi, il che richiede un po' di tempo per abituarsi. Il nostro modello di test aveva Gateron G Yellow 3.0 Pro interruttori gialli lineari e una barra spaziatrice e un tasto ESC con finitura effetto legno. Si tratta di interruttori di cui non si può che essere soddisfatti, poiché sono leggeri, fluidi e naturali, nonostante richiedano 50 g di forza per essere attivati. Ci vogliono 67 g per premerli fino in fondo, significativamente più degli interruttori marroni e rossi Gateron con cui la maggior parte degli appassionati probabilmente ha familiarità. Come con la maggior parte delle altre tastiere personalizzate, sono necessari solo interruttori standard a 3 o 5 pin e c'è il pieno supporto per gli standard VIA e QMK quando si tratta di software. Tuttavia, sono sorpreso che la barra spaziatrice scivoli chiaramente più facilmente, più velocemente e più linearmente rispetto agli altri tasti. Vorrei che l'intera tastiera fosse così.

I tasti sono solidi, non troppo rumorosi, ma con una superficie relativamente liscia che sembra un po' più pregiata rispetto all'ESC e ai tasti della barra spaziatrice, ma non proprio quello che mi aspettavo. Il rivestimento duro che è stato dato loro per renderli più resistenti li fa anche sembrare un po' economici.

I tasti sono realizzati in plastica PBT di alta qualità e "legno elegante", con smorzamento interno e tutto il resto. La porta di connessione USB ha una finitura dorata. Tuttavia, devo sottolineare che i lati e l'intero telaio della tastiera sono rivestiti con una sorta di lacca per proteggerla dai graffi. Questo lo fa sembrare un po' plastico, probabilmente perché è stata scelta una lacca lucida piuttosto che opaca. È un peccato, perché è un concetto davvero interessante, quindi speriamo che la prossima generazione abbia una lacca opaca. In alternativa, potresti semplicemente carteggiarlo, che è quello che farei se non fosse un prestito per i test. Ciò consentirebbe al legno di apparire genuino e non trattato, il che è piuttosto attraente in quanto offre un'alternativa alla plastica colorata.

Il policarbonato, una plastica infrangibile, è stato inserito con uno strato di silicone per garantire un suono più raffinato e per smorzare meglio le battute dure. Funziona e il suono quando si premono i tasti è ragionevole e non troppo simile alla plastica, ma non può nascondere completamente il fatto che i tasti sono stampati in plastica. D'altra parte, suonano bene e sono sottili. Molto più della barra spaziatrice, che è piuttosto rumorosa. Chiaramente non è smorzato come il resto.

È un piccolo dettaglio che la connessione USB sia circondata da un anello di metallo. Fornisce un bel contrasto, ma rende anche difficile collegare qualcosa di diverso dal cavo incluso. Tuttavia, è fresco e arrotolato come una molla, il che è così moderno e funziona bene.

Un dettaglio divertente è che non c'è alcun testo che si illumina per dire se il blocco maiuscole è attivo, poiché invece il tasto stesso si illumina. La tastiera è controllata, che si tratti di riproduzione multimediale, funzioni macro o illuminazione, tramite combinazioni di tasti, proprio come ai vecchi tempi. Mi manca avere una rotellina o un pulsante per controllare il volume, ma per il resto va bene.

Il prezzo non è eccezionale. Una versione barebone senza chiavi e interruttori costa circa £ 150. D'altra parte, costa solo un po' di più con interruttori e chiavi. Considerando il prezzo degli interruttori da solo, è l'affare migliore. Quindi puoi sempre cambiare i tasti in qualcosa che ti piace di più, soprattutto perché la barra spaziatrice è assolutamente fantastica da premere.

E così arriviamo al risultato complessivo. L'idea è in realtà abbastanza buona, ma con qualche piccolo difetto qua e là, e un prezzo elevato che rivaleggia con i giocatori affermati sul mercato, forse avrebbero dovuto finire di cuocere la torta prima di metterla in vendita. Il trattamento superficiale dei tasti dovrebbe essere assolutamente cambiato, e se fosse la mia tastiera, sarebbe la prima cosa che cambierei. E mi chiedo perché abbiano perso l'opportunità di fare una versione in cui anche i tasti sono fatti di vero legno, visto che sarebbe stato superbo. Ma per il resto, la tastiera è abbastanza solida, in più di un modo.