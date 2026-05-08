Sharp 50GR8465E

C'è un fascino naturale nell'esplorare i modelli di punta più grandi e coinvolgenti di un determinato mercato, per farsi un'idea delle tendenze attuali e di dove stanno andando le cose. I nuovissimi pannelli OLED di LG, i sorprendenti microLED di Samsung – va tutto bene, ma ogni tanto c'è sicuramente un buon motivo per guardare all'estremo diametralmente opposto dello spettro e osservare da vicino le TV che la gente acquista davvero.

È quello che stiamo facendo oggi, perché se pensi che un alto refresh rate sia essenziale per te, ma non sei entusiasta dell'idea di pagare almeno £1.000, o anche di più, per una nuova TV, allora Sharp è tra i produttori più entusiasmanti sul mercato qui.

Il loro 50GR8465E è un pannello QLED 4K da 50 pollici con frequenza di aggiornamento di 144Hz, supporto VRR, Dolby Vision, HDR10 e HLG, che al momento della stesura è disponibile per circa £350. Nonostante le buone offerte su altri televisori migliori, questo è sicuramente uno dei prezzi consigliati più competitivi per un televisore di questo calibro. La domanda è semplicemente se valga la pena anche solo questo prezzo piuttosto basso.

Prima di tutto, Sharp ha risparmiato sulla qualità costruttiva. Questo non è davvero un problema di per sé; Una profondità di poco più di 7,5 centimetri e la tipica finitura nera semiopaca non sono una novità, né sono offensive, ma qui non è stata prestata alcuna attenzione ai dettagli, né davanti, né dietro, né per il telecomando. Sul retro ci sono quattro porte HDMI 2.1, che sono sicuramente più che sufficienti, e offre sia Wi-Fi 6 che Bluetooth. La piattaforma stessa è Google TV, che gira più o meno sul chip MediaTek sconosciuto che Sharp utilizza qui. Lo chiamano "AQUOS AI Ultra Clear Video Processor", ma sembra essere una combinazione di un chip ARM quad-core, una GPU Mali e 2GB di RAM. Non è così importante, e consiglierei di usare la funzionalità Chromecast, oppure di acquistare Google TV come decoder separato, o anche come Apple TV. Non ho avuto problemi di reattività, ma non sembra che tutto scorra facilmente se navighi velocemente nell'interfaccia.

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Forse è anche un buon momento per ricordarvi che abbiamo già recensito la versione da 65" di questa TV, che all'epoca aveva un prezzo molto, molto più alto. Tuttavia, sembra che Sharp abbia rivalutato la posizione di questi modelli sul mercato e, per circa £350, i compromessi evidenti diventano molto più accettabili.

La cosa divertente, però, è che ora che la differenza principale sembra essere la dimensione dello schermo (e il prezzo), tanto vale citare direttamente dalla nostra recensione precedente, visto che sembra ancora relativamente rilevante:

"Può raggiungere 450-500 NITS (i nostri test mostrano in realtà una luminosità misurata leggermente superiore a 519 NITS), il che è onorevole, ma anche i pannelli OLED tradizionalmente noti per essere più deboli come il B4 di LG possono raggiungere tra 550 e 590 NITS, e i QLED di Samsung possono sia raggiungere picchi che mantenersi molto più alti. Non è che l'immagine manchi di profondità, dopotutto è a 12 bit grazie al già citato Vision IQ, e sia le prestazioni HDR che il movimento sono perfettamente accettabili. Il problema è che nei giochi, sia in 4K che in quelli 1080p upscalati, Sharp non impressiona, e se lo trovi per £1.000, puoi trovare una qualità dell'immagine infinitamente migliore sia nei modelli Samsung più nititi che nei pannelli OLED LG, questa è semplicemente la verità innegabile."

Sì, è ancora così - puoi ottenere una qualità dell'immagine migliore, è chiaro. Ma non siamo riusciti a trovare un modello a 144Hz per circa £350, niente di simile, e quindi Sharp sta ricontestualizzando il proprio prodotto in modo piuttosto drastico.

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Con meno di 10ms in modalità gioco, 144Hz nei giochi supportati e una luminosità affidabile, questa è davvero un'opzione decente per la camera da letto di un adolescente, o in uno scenario simile. E Sharp ha dimostrato di essere disposto a tornare a capovolgere se i prezzi attuali non funzionano. Ecco qua.