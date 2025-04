Sharp GR8465E

Non è certo facile entrare in mercati già saturi e offrire un prodotto competitivo all'incirca allo stesso prezzo dei colossi affermati. Prendiamo ad esempio i televisori; c'è ampio spazio per LG e Samsung, e tra gli appassionati di giochi e media è praticamente equamente diviso tra i due, con alcuni valori anomali che investono in un Sony Bravia, o forse in un Hisense UX.

TCL, tra gli altri, ha trovato favore nelle fasi più convenienti della scala e Sharp sta ora cercando di fare lo stesso. Certo, offrono modelli più costosi, ma qui presentano anche una cosiddetta "Gaming TV" chiamata GR8465E, che al momento in cui scriviamo è in offerta per circa £ 600, ma che normalmente costa fino a £ 1.000. In confronto, è possibile ottenere un Samsung S90D in offerta, o anche un LG B4 per quei soldi. Se non altro, è abbastanza chiaro con un po' di ricerca che è possibile ottenere un pannello OLED decente per gli stessi soldi, ma non all'offerta più economica aggressiva che stiamo vedendo in questo momento.

Quindi cosa ottieni per i tuoi soldi, indipendentemente da ciò che finisci per pagare? Si tratta di un televisore 4K QLED a 144 Hz, che offre AMD FreeSync, Dolby Vision IQ, supporto eARC e altoparlanti integrati ottimizzati per Harman Kardon. Oltre al fatto che non si tratta né di un QD-OLED né di un semplice OLED, si tratta di specifiche premium. Può raggiungere i 450-500 NITS (i nostri test mostrano una luminosità leggermente superiore a quella misurata di 519 NITS), il che è onorevole, ma anche i pannelli OLED tradizionalmente noti per essere più deboli come il B4 di LG possono raggiungere tra i 550 e i 590 NITS, e i QLED di Samsung possono raggiungere un picco e mantenersi molto più alti. Non è che l'immagine manchi di profondità, dopotutto è a 12 bit tramite il già citato Vision IQ, e sia le prestazioni HDR che il movimento sono perfettamente accettabili. Il problema è che nei giochi, nei contenuti 4K o nei contenuti upscalati a 1080p, Sharp non impressiona, e se ci si imbatte per 1.000 euro, si può trovare una qualità dell'immagine infinitamente migliore nei modelli Samsung più nitidi o nei pannelli OLED LG, questa è solo la verità innegabile.

Sharp utilizza l'ultima versione di Google TV e funziona perfettamente. La suite rispecchia l'ultimo Google TV e offre naturalmente una panoramica spaziosa, un'eccellente interfaccia utente e controlli reattivi, anche se nella nostra esperienza, il sistema operativo di Google è così pesante che i televisori diventano più lenti e veloci nel tempo, ma non possiamo affermarlo definitivamente qui. Anche il telecomando è minimalista e ben funzionante e il pannello solare integrato è in realtà una buona idea che ti assicura di non doverlo caricare o cambiare le batterie.

Costruiti e messi a punto da Harman Kardon, gli altoparlanti integrati sono compatibili con AQUOS Wireless Surround, che puoi acquistare senza dover utilizzare una soundbar come centro, e supporta sia Dolby Atmos che DTS:X. Tuttavia, il risultato è lo stesso; Vanno bene, ma sono facilmente battuti anche dalla soundbar più economica. Semplicemente non c'è spazio per altoparlanti di qualsiasi valore con così poco spazio nello spessore, e la partnership con Harman Kardon non fa molto per l'esperienza.

A £ 600, il Sharp GR8465E non è affatto un cattivo affare, nemmeno lontanamente. Nessuna ammiraglia di Samsung o LG si insinua così lontano e, considerando le funzionalità specifiche per i giochi, il software Google leggero e la nitidezza e la luminosità del pannello, è un prezzo adeguato. Ma a prezzo pieno? No, è infinitamente difficile da consigliare in quanto compete abbastanza direttamente con opzioni molto, molto migliori.