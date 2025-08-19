Shawn Layden dice ancora una volta che "i giochi sono troppo economici"

HQ

Pagare $ 69,99 o addirittura $ 79,99 in alcuni casi è diventato lo standard, ma mentre molti consumatori lo considerano proibitivo, alcune figure di spicco del settore affermano che è ancora troppo poco, come l'ex capo di PlayStation Shawn Layden. E i prezzi sono stati davvero un argomento molto caldo da quando Nintendo, insieme allo Switch 2, ha spinto le cose a un nuovo livello, con il resto del settore che sembra seguirlo subito.

Nonostante la tempesta di malcontento tra i giocatori, Layden afferma in un'intervista con Gamesindustry che i prezzi dovrebbero essere aumentati ulteriormente - e con ogni nuova generazione di console. Ma sostiene che nessuno osa farlo.

"I giochi avrebbero dovuto aumentare di prezzo con ogni nuova generazione. Penso che sia perché tutti hanno paura. Nessuno vuole essere il primo ad alzare il prezzo, perché hai paura di perdere traffico. Quindi quello che fai è finire per intaccare il tuo reddito operativo, il tuo margine di profitto"

Layden sottolinea che i giochi AAA hanno avuto lo stesso prezzo per due decenni, mentre sia i tempi di sviluppo che i costi sono saliti alle stelle. Usa l'inflazione come esempio, confrontando la prima era PlayStation - quando lo sviluppo di un gioco da 60 dollari spesso costava circa 10 milioni di dollari - con il modo in cui un gioco per PlayStation 4 poteva costare fino a 160 milioni di dollari per la produzione. E questo, sostiene, è una minaccia per la sostenibilità dell'intero settore.

