Shawn Layden fa esplodere i giochi live-service

L'ex capo della Playstation Shawn Layden non è un fan del servizio live. Questo lo ha chiarito in un'intervista a The Ringer dove ha parlato a lungo di come questi "non siano nemmeno veri giochi". Layden ha chiarito e detto all'intervistatore che crede fermamente che i giochi abbiano bisogno di una solida spina dorsale composta sia da storia, personaggi e costruzione del mondo. Qualcosa che secondo lui manca completamente al servizio dal vivo.

"Per me, una partita significa che ho bisogno di tre cose. Ho bisogno di una storia, ho bisogno di un personaggio e ho bisogno di un mondo", ha spiegato. "Se stai facendo un gioco live-service, hai solo bisogno di un'azione ripetitiva che la maggior parte delle persone possa capire".

Layden ha inoltre spiegato che i giochi del genere attirano i giocatori con aggiornamenti costanti, microtransazioni e un grind infinito, tutti completamente inutili. È solo la stessa cosa più e più volte, esclama: nessuna storia, nessuna emozione. Solo un ciclo infinito di "uniformità", che mantiene i giocatori impegnati il più a lungo possibile.

Tuttavia, è piuttosto difficile ignorare quanto siano diventati dominanti i giochi live-service, con oltre il 70% dei giocatori americani che afferma di possedere o di aver giocato ad almeno uno dei primi dieci giochi live-service più popolari attualmente disponibili.

Sei d'accordo con l'affermazione di Layden?