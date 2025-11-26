Shawn Levy riceve carta bianca da Kathleen Kennedy per fare Star Wars: Starfighter

HQ

Mantenere a galla una delle saghe galattiche dopo la partenza del suo creatore non è stato affatto facile per Disney, e spesso viene criticato il fatto che la galassia molto, molto lontana sia ormai scomparsa (almeno nella sua carriera cinematografica principale) e non sia riuscita ad attirare nuovi spettatori. Questo è oggettivamente vero, almeno in parte, ma è stato anche dimostrato che progetti più "autorali", meno vincolati da dirigenti o sceneggiatori alienati, possono produrre risultati sorprendenti, come accadde nelle prime stagioni di The Mandalorian, Rogue One o nella più recente Andor. Forse è proprio perché la galassia ora deve trovare nuove rotte il motivo per cui la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha portato il regista Shawn Levy a Star Wars.

Levy sta attualmente girando il prossimo film del franchise, Star Wars: Starfighter, un progetto tenuto top secret e per il quale è stato rivelato solo una parte del casting, guidata da Ryan Gosling. Sarà affiancato da Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre e Amy Adams. Levy è un volto noto nel cinema e nella televisione attuali, specializzato in fantascienza, che ha lavorato come produttore in Stranger Things e Arrival, e ora riconosce che quando ha ricevuto la chiamata da Kennedy per lavorare alla saga, lo ha fatto con "carta bianca", come riconosce in un'intervista a Vanity Fair.

"Quindi, ricevendo quella chiamata da Kathleen Kennedy nell'agosto 2022, ricordo letteralmente dove mi trovavo. Lei ha detto: 'Voglio che tu faccia un film di Star Wars'. Ho posto la domanda ovvia: 'Quale? Cos'è un prequel? Cos'è un seguito?' E la risposta immediata fu: 'Qualunque cosa tu voglia. Fai sentire la sensazione che i tuoi film si sentano." È stata un'opportunità incredibilmente potente."

Sebbene in passato Kennedy si sia guadagnato la reputazione di persona difficile con cui lavorare (ha licenziato diversi registi per "differenze creative" e cancellato diversi progetti, come la trilogia di Rian Johnson o il film di Taika Waititi), ora sembra più disposto a affidarsi ad altri talenti meno "tradizionali" dei blockbuster per rinfrescare il futuro di Star Wars. E Shawn Levy è sinceramente entusiasta del lavoro.

"Dirigere e produrre Star Wars richiede una concentrazione unica come tutto ciò che ho mai fatto prima," dice. "Sono in questa galassia a tempo pieno, tutto il tempo - quando sono sveglio, quando dormo - e sono abbastanza felice a vivere lì."

