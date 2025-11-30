Shawn Levy su un Free Guy sequel: "Non so se ne vedremo mai uno"

Dopo l'arrivo di Free Guy nel 2021, ci sono state discussioni e idee per realizzare un sequel dedicato a questo film, un seguito che avrebbe continuato a giocare con la premessa proposta dal film creato da Shawn Levy e guidato da Ryan Reynolds. Tuttavia, questi colloqui sono svaniti nell'oblio e oggi non è chiaro se Free Guy avrà un sequel di qualche tipo e forma.

Questo è un argomento di cui Levy ha ora parlato in un'intervista al The Business Podcast con Kim Masters, dove ha rivelato che non pensa che vedremo mai un seguito di Free Guy.

"Non so se vedremo mai un sequel di Free Guy, e sai una cosa, sempre più spesso mi va bene così, perché è molto gratificante fare un film come volevi e vederlo amato. Mi è successo su Free Guy, mi è successo anche su Real Steal, un altro film di cui mi chiedono spesso di un sequel. Va bene fare un film e non farlo lanciare più di quel film."

Levy ha anche osservato che c'erano idee per un sequel ma che Barbie in qualche modo ha bloccato quei piani perché il film di Greta Gerwig ha seguito una strada molto simile. Parlando di Barbie, l'immenso successo di quel film, sia commerciale che critico, non ha fatto alcun favore a un sequel Free Guy, dato che il film di Levy non ha nemmeno lontanamente raggiunto il successo di Barbie su nessun fronte.

Vorresti vedere un follow-up Free Guy ?