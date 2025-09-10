Sheen rivela di aver rinunciato a interpretare Daniel LaRusso

HQ

Charlie Sheen ha pubblicato il suo libro di memorie The Book of Sheen e quasi contemporaneamente Netflix ha lanciato il suo documentario in due parti aka Charlie Sheen, un progetto che racconta tutto con l'obiettivo di esporre tutta la follia che ha plasmato la vita dell'attore. Come previsto, la serie offre una vasta gamma di aneddoti selvaggi della tumultuosa carriera di Sheen, ma un dettaglio spicca davvero per i fan del cinema: Sheen afferma che gli è stato offerto il ruolo principale di Daniel LaRusso in The Karate Kid nei primi anni '80.

Secondo Sheen, poco prima di partire per le riprese del suo primo progetto Grizzly II: Revenge (ricordate quel "classico"?) il regista John G. Avildsen lo ha contattato per interpretare Daniel. Ma suo padre, Martin Sheen, gli consigliò di onorare il suo precedente impegno e di andare a Budapest per le riprese di Grizzly II. Quella decisione ha spianato la strada a Ralph Macchio per ottenere il ruolo iconico - e il resto, come si suol dire, è storia.

Quindi, potresti immaginare Charlie Sheen come l'originale Karate Kid?