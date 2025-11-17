Sheikh Hasina, deposto primo ministro del Bangladesh, condannato a morte per la repressione studentesca

HQ

L'ex Primo Ministro del Bangladesh Sheikh Hasina è stata condannata a morte dal Tribunale Internazionale per i Crimini per il suo ruolo nell'ordinare la repressione mortale delle proteste studentesche nel 2024. La sentenza, emessa in sua assenza dopo la fuga in India, prevede anche l'ergastolo per altri crimini contro l'umanità. Le autorità hanno riferito applausi all'interno della corte dopo il verdetto, che può ancora essere impugnato dalla Corte Suprema.

Il tribunale ha trovato prove che Hasina abbia ordinato direttamente alle forze di sicurezza di usare la forza letale durante le proteste dal 15 luglio al 5 agosto 2024, in cui un rapporto ONU stima che fino a 1.400 persone siano state uccise. Migliaia di altri sono rimasti feriti, segnando i disordini più sanguinosi in Bangladesh dalla guerra d'indipendenza del 1971.

Il partito di Hasina, l'Awami League, è stato escluso dal partecipare alle prossime elezioni parlamentari, suscitando timori di ulteriori disordini. Le forze di sicurezza sono rimaste in massima allerta a Dhaka e in altre città, con dispiegamenti paramilitari attorno a siti governativi chiave. Nei giorni precedenti il verdetto sono stati segnalati diversi attentati grossolani e incendi di veicoli, anche se non ci sono state vittime.

Hasina, 78 anni, ha respinto la legittimità del tribunale, definendolo un tribunale politicamente motivato da canguro. Ha affermato che le è stato negato un adeguato avviso delle audizioni e una difesa significativa, avvertendo che milioni dei suoi sostenitori potrebbero boicottare le elezioni in segno di protesta. Il governo ad interim, guidato dal premio Nobel Muhammad Yunus, si è promesso di mantenere la stabilità nonostante le crescenti tensioni politiche.