Sheinbaum e Trump hanno una chiamata positiva dopo la riunione del G7 annullata

Le ultime notizie sul Messico e gli Stati Uniti . La presidente messicana Claudia Sheinbaum e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno parlato al telefono dopo che il loro incontro previsto al vertice del G7 è stato annullato a causa dell'uscita anticipata di Trump.



"Ho avuto un'ottima conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che mi ha informato di aver emesso lo stato di emergenza ieri a causa della situazione in Medio Oriente", ha scritto il presidente messicano Claudia Sheinbaum su X.

Entrambe le parti hanno descritto la conversazione come costruttiva, con un interesse reciproco a far avanzare le discussioni su varie questioni bilaterali. "Abbiamo concordato di lavorare insieme per raggiungere rapidamente un accordo su varie questioni che ci preoccupano oggi", ha aggiunto Claudia Sheinbaum.