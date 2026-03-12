Shelf Heroes mostra azione FPS roguelite su piccola scala nel trailer di gameplay

Finora quest'anno abbiamo avuto un vero e proprio piacere di showcase e trasmissioni e questa settimana non è stata diversa. Abbiamo iniziato con un altro Nintendo Direct dedicato al film Super Mario Galaxy e ora stiamo concentrando la nostra attenzione sul Future Games Show: Spring Show.

Come parte di quest'ultima trasmissione, ci è appena stato mostrato il gameplay ufficiale del prossimo Shelf Heroes, un piccolo roguelite FPS che segue un minuscolo personaggio delle dimensioni di un giocattolo mentre cerca di sopravvivere in arene domestiche aperte e di dimensioni giocattolo.

Il gioco è pensato per essere giocabile sia in solitaria che in cooperativa a tre giocatori e offre anche ampie opzioni di personalizzazione e creazione di build, permettendo al giocatore di creare l'eroe che meglio si adatta al proprio stile di gioco. Per quanto riguarda il modo in cui questo viene integrato nel gameplay, ci viene detto che potrebbe includere la perdita di una gamba in combattimento e poi la sostituzione di questa parte del corpo con un braccio robotico o zampe da orsacchiotto.

Provenendo dallo sviluppatore Fun Punch Games, non sappiamo ancora quando Shelf Heroes uscirà, ma sappiamo che arriverà infine su PC tramite Steam. Dai un'occhiata al trailer di gameplay del titolo qui sotto.