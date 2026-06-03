Shell ha affermato di aver continuato a pompare petrolio attraverso un oleodotto nigeriano nonostante le prove note di inquinamento

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È stato riportato che la multinazionale petrolifera britannica Shell ha continuato attivamente a pompare petrolio attraverso un oleodotto nigeriano nonostante prove note e riportate internamente che dimostravano che l'oleodotto stava causando un inquinamento diffuso.

Secondo BBC News, è stato acquisito un insieme di fascicoli e prove, inclusi email e presentazioni, che dimostrano che i dirigenti di Shell erano stati avvertiti sull'inquinante oleodotto già all'inizio del 2008, eppure, nonostante i rischi condivisi, hanno deciso di continuare a pompare milioni di barili di petrolio attraverso la linea.

La linea è considerata uno dei principali oleodotti di Shell in Africa e si estende per 60 miglia attraverso il Delta del Niger, un'area che ha regolarmente affrontato fuoriuscite di petrolio e problemi che continuano a lasciare un impatto duraturo e terrificante sull'ambiente e sull'ecosistema.

Il rapporto afferma che la linea era soggetta a fuoriuscite e veniva spesso presa di mira da ladri di petrolio, cosa che Shell confuta sostenendo di investire spesso nella linea per risolvere questi problemi, tutto prima di venderla lo scorso anno.

Queste informazioni rivelatrici hanno portato alcuni a parlare dell'impatto che la linea ha avuto sull'ambiente, osservando che la popolazione di pesci è crollata e che qualsiasi vita marina catturata ora appare deformata. Le comunità locali vogliono azioni e ripercussioni da parte di Shell, con una causa internazionale in corso in cui i richiedenti cercano 250 milioni di dollari di risarcimento insieme ad altri 750 milioni messi da parte per la pulizia dell'ambiente.