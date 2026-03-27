Non giriamo intorno, sapete di cosa parla davvero questo film. Jason Statham, nonostante tutte le cose che fa bene, tende a essere protagonista di film che si svolgono e sono inquadrati esattamente allo stesso modo. Che si tratti di The Expendables, Mechanic, The Beekeeper, A Working Man, persino The Meg e Fast and Furious, i ruoli e le interpretazioni di Statham sono sempre quelli burberi e tosti che superano le difficoltà per salvare la situazione, spesso prendendo la strada più violenta possibile. Ancora una volta, puoi dire quello che vuoi su questo e su quanto sia diventato prevedibile, ma non puoi nemmeno negare che i film di Statham tendano a essere piuttosto divertenti da guardare.

Quindi lasciate che vi risparmi tempo e vi dichiari che Shelter si inserisce completamente in questa formula ancora una volta. È un film d'azione abbastanza facile da consumare, non lascia molta impressione, ma ha alcuni momenti che dimostrano perché a Statham venga continuamente chiesto di realizzare questo tipo di film. Il film perfetto 5/10, si potrebbe dire.

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Non perderò molto tempo sulla trama perché in realtà non c'è molto da mettere in evidenza. Per farla breve, Statham è un ex operativo delle forze speciali britanniche che, dopo anni di esilio e nascondiglio, è stato trovato ed è braccato proprio dal governo che un tempo serviva. L'MI6 gli sta lanciando ogni sorta di risorse e minacce e il suo dovere è superarle mentre protegge una giovane ragazza che, per caso, è parente di uno dei suoi ex membri della squadra. Se chiedessi a ChatGPT una sinossi generica di un film di Statham, probabilmente inventerebbe una trama molto simile, qualcosa che ho effettivamente testato con risultati piuttosto esilaranti, come puoi vedere qui sotto.

"Un ex operativo delle operazioni nere diventato mercenario lupo solitario viene trascinato di nuovo in un mondo che aveva cercato di lasciare quando una figura misteriosa del suo passato riemerge. Ora conducendo una vita tranquilla e fuori dai radar, è costretto ad agire quando una giovane donna—collegata a un lavoro andato male anni prima—diventa il bersaglio di una potente organizzazione criminale internazionale.

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"Prendendola sotto la sua ala a malincuore, scopre una cospirazione che si estende dalle strade di Londra alle élite aziendali di alto livello, che coinvolge tecnologia rubata, denaro sporco e un tradimento che colpisce più di quanto si aspettasse. Con l'aumento delle vittime e lo scadimento del tempo, deve affidarsi alla sua brutale efficienza, alla sua astuzia di strada e al codice indecifrabile per smantellare l'operazione pezzo dopo pezzo.

"In inferiorità numerica e braccato a ogni occasione, conduce una guerra implacabile e ad alto numero di ottani contro un nemico che conosce ogni sua mossa. Ma hanno commesso un errore cruciale: gli hanno dato qualcosa per cui lottare."

Ora, questo potrebbe sembrare unShelter altro esempio eclatante di film d'azione inutile, simile a A Working Man, ma qui il fattore Statham torna in gioco. Nonostante tutti i suoi vizi narrativi, ci sono scene e combattimenti eccellentemente coreografati che continuano a dimostrare che Statham è una delle migliori star dell'azione pura in circolazione. È alla John Wick, con una violenza vivace e veloce che non sembra mai che gli attori si trattenano o si muovano lentamente. È un balletto di brutalità e Statham è un maestro di questa danza.

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Allo stesso modo, dato che il budget per Shelter chiaramente non rivaleggia con molte altre opzioni d'azione moderne, si basa maggiormente su set reali e uso dell'ambiente, battaglie coreografate in modo fluido e momenti di classe con attori più veterani, come l'eccellente Bill Nighy. Questo non è un film che intende o fa davvero perdere tempo, è una montagna russa frenetica di violenza che ti intrattenerà, nonostante i suoi problemi più evidenti e gli elementi tipici del design. Parlando di quest'ultimo, ci sono colpi di scena obbligatori, come il cane del protagonista Michael Mason che viene ucciso e diventa ulteriore motivazione per lui, e le tipiche selezioni di location per questi film in solitaria, inclusa una sequenza in un club in cui sai che serve a dare un giorno di riposo al reparto di missaggio audio, mentre la colonna sonora ambientale EDM martellante copre completamente qualsiasi altro audio...

Quindi sì, sei stato qui, hai visto questo, ma questo non cambia il fatto che Shelter è semplicemente un divertimento da consumare. Non richiede molto e c'è sempre un dibattito sul fatto che dovremmo continuare a sostenere film con una direzione creativa così basilare, ma a differenza di War Machine su Netflix, ad esempio, il grande punto di salvezza di Shelter è Statham, che come al solito si distingue e offre una performance che fa scorrere le due ore di durata. È Statham, come lo conoscete e lo ami. Ne fate quello che volete.